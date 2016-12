Investir à Madagascar, opportunités d’affaires

Madagascar présente de nombreux avantages pour les investisseurs étrangers qui pourraient y voir une grande plate-forme économique, au lieu d'une simple île de rêve. En effet, le contexte économique lui-même est une invite à l'investissement, tant les efforts du gouvernement sont importants afin de permettre que Madagascar soit facile d'accès et pourtant fructueuse, comme le démontre la mise en place dernièrement de l'Economic Development Board of Madagascar ou EDBM, visant à aider les investisseurs dans toutes les démarches administratives règlementaires pour la constitution d'une entreprise à Madagascar. Jouant un rôle de facilitateur, cette institution autonome permet de mettre en place une entreprise en moins d'une semaine.

En outre, la présence de grandes banques françaises et africaines telles que la BNI CA (Crédit Agricole), la Société Générale ou encore la BNP Paribas à travers la BMOI garantit la sécurité des capitaux étrangers dans un environnement financier sain.

Les opportunités d'affaires à Madagascar

Certes, ces dispositions conciliantes font de Madagascar une place économique incontournable aux larges de l'Afrique, mais la principale force de la Grande Ile repose sur sa population jeune, travailleuse et surtout bon marché. En effet, comme tous les pays du Sud, Madagascar est un véritable vivier de travailleurs laborieux et efficaces, comme en témoigne l'expérience des diverses grandes entreprises étrangères, dont les principaux cadres sont de jeunes malgaches, dynamiques et motivés.

Le marché malgache offre, quant à lui, une palette d'activités diverses qui feront le plus grand bonheur des professionnels. Ainsi, des secteurs comme l'électronique, le bâtiment, l'agroalimentaire ou encore l'industrie chimique, offrent des milliers de possibilités d'investissement aussi fructueuses les unes que les autres.

Situé idéalement aux larges des côtes africaines, station intermédiaire entre l'Afrique et l'Asie, desservie par 5 aéroports internationaux et 6 ports internationaux, bénéficiant d'une connexion Internet par câble optique ou encore par satellite, riche en terre, en ressources et en opportunités, Madagascar est le terrain de jeu idéal pour les investisseurs à la recherche d'activités fructueuses. Destinée à devenir la plaque tournante de l'économie dans l'Océan Indien, la Grande Ile est un partenaire économique non négligeable.