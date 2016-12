Investir en Malaisie, des investissements rentables

Située en Asie du Sud-Est, la Malaisie ou Fédération de Malaisie adopte une politique économique libérale et fait partie des pays d'Asie à très forte croissance, sa population dispose d'ailleurs d'un niveau de vie assez élevé.

Entre 2006 et 2008, le taux de croissance du PIB était très élevé, grâce notamment à la consommation domestique et à l'exportation. Le gouvernement malaisien a toujours adopté une attitude de grande ouverture vis-à-vis des investisseurs étrangers et n'hésitent pas à leur accorder des facilitations d'établissement et fiscales pour promouvoir le développement du pays.

Quelques secteurs clés de l'économie malaisienne

L'agriculture n'occupe que 10 % du PIB total de la Malaisie bien que le pays fait partie des plus grands exportateurs d'huile de palme, de cacao, de poivre et de caoutchouc dans le monde. Le secteur industriel occupe presque la moitié du PIB du pays, grâce notamment à la prolifération des grandes usines de fabrication d'appareils électriques, électroniques, et d'autres produits de haute technologie et de développement de logiciels.

Le gouvernement pousse même les investisseurs dans cette voie. La Malaisie constitue la troisième zone de délocalisation au monde en matière de nouvelles technologies après la Chine et l'Inde. Le pays dispose aussi de diverses ressources naturelles qui n'attendent qu'à être exploitées : étain, cuivre, bismuth, bauxite et d'autres ressources minières.

En matière d'énergie, la Malaisie produit du pétrole mais sa réserve n'est plus aussi importante. Le charbon et le gaz naturel, par contre, attendent d'être exploités avec des réserves estimées respectivement à 40 millions de tonnes et 100 milliards de m3. Leurs exploitations et exportations constitueraient une source de revenue très importante, si on a la possibilité de disposer du fonds nécessaire pour mettre en place l'infrastructure indispensable.

Enfin, l'Etat malaisien vient de lancer une grande vague de privatisation depuis 2004. Cette privatisation concerne plusieurs sociétés d'Etat dans le secteur du transport, de la télécommunication, de l'énergie et du service financier. Les investisseurs étrangers sont parmi les repreneurs ciblés pour ces grands organismes déjà fonctionnels.

Les raisons pour investir en Malaisie

Le gouvernement malaisien adopte une politique d'investissement libérale et transparente, ce qui facilite l'arrivée d'investisseurs étrangers pour venir utiliser leurs argents dans le pays.

La Malaisie dispose aussi d'une main d'œuvre qualifiée et bien formée avec une compétitivité de coût extraordinaire. En plus de sa situation géographique stratégique, située en plein centre du monde avec accès maritime, la Malaisie dispose d'une infrastructure développée et très avancée, ce qui favorise énormément presque tous les secteurs d'activités, que beaucoup de multinationales s'y sont implantées.

Par ailleurs, le gouvernement malaisien a mis en place plusieurs mesures de facilitation, afin d'inciter les entrepreneurs à lancer leurs projets. Des entreprises dites « pionnières » par exemple jouissent d'une exonération fiscale sur une période pouvant aller jusqu'à 15 ans, tandis que des entreprises qualifiées de « prioritaires » bénéficient d'une exemption fiscale sur une période allant jusqu'à 10 ans.

Les sociétés qui rentrent dans la catégorie de « Super Cooridor Multimedia » jouissent aussi d'une facilité fiscale et règlementaire. Suivant l'activité exercée, d'autres mesures d'exonérations peuvent être accordées comme pour le droit de douane, la taxe sur les ventes ou le droit d'accise. Généralement, les entreprises étrangères sont classées comme étant des entreprises pionnières et jouissent donc des avantages correspondants à cette catégorie.

S'installer en tant qu'investisseur en Malaisie

Les investisseurs étrangers, et surtout ceux qui veulent rentabiliser rapidement leur capital n'hésitent pas à faire le déplacement vers la Malaisie, à apporter leurs fonds et leur savoir-faire afin de participer au développement du pays tout en trouvant leur propre intérêt.

Que vous vouliez prendre une participation dans une entreprise déjà existante, reprendre l'activité d'une entreprise d'Etat privatisé ou monter votre propre affaire, le gouvernement malaisien vous propose des mesures particulières pour faciliter votre démarche. Avec une atmosphère économique calme et transparente, vous n'avez aucun souci pour vos placements.

En tant que cadre ou employé expatrié, la Malaisie vous accorde plusieurs avantages particuliers par rapport aux travailleurs autochtones afin de faciliter au maximum votre séjour. L'établissement à Malaisie en tant qu'investisseur est tout à fait libre. Pour vos bureaux et locaux, vous avez tout à fait le droit de louer et surtout d'acquérir des terrains et bâtiments.

La seule restriction concerne les terres agricoles où vous ne pourriez posséder qu'un certain pourcentage d'un ou de plusieurs lotissements. Dans le cas où vous voulez entrer en tant qu'actionnaire dans une société déjà en place, votre participation peut aller au-delà de 51 % du capital si le projet exporte entre 51 et 79 % de sa production. Cette participation doit se situer entre 30 et 51 % du fonds si l'organisme n'exporte que 20 à 50 % de sa production.

La fiscalisation des entreprises en Malaisie

La Malaisie propose généralement trois statuts de société. En premier lieu, il y a la Berhad privée, une sorte de société à responsabilité limitée avec 2 à 50 actionnaires et où aucun capital minimal n'est exigé.

Il y a aussi la Berhad publique qui s'apparente à la société anonyme. Celle-ci exige un minimum de 2 actionnaires et au moins 2 millions de myr de capital social.

Le troisième statut se nomme Partnership. Cette forme de société à nom collectif autorise entre 2 et 50 actionnaires et ne demande pas de capital minimal. Dans tous les cas, la création de votre société vous demandera environ 3 500 myr incluant l'enregistrement du nom de votre société, le dépôt des statuts, l'inscription à la Commission des Entreprises de la Malaisie ainsi que l'obtention de vos certificats d'exploitation.

La fiscalité malaisienne se résume généralement aux taxes sur les prix de vente, aux impôts sur les bénéfices, aux droits d'accises et aux taxes immobilières. Toutefois, le mieux serait toujours de s'informer auprès des organismes compétents. Ils pourront aussi vous renseigner sur les avantages dont vous pourriez bénéficier en tant qu'investisseur étranger.