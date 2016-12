Perte de poids avec Orlistat

Les kilos superflus ne sont pas là par hasard. Ils proviennent d'un aliment trop riche en sucres et en graisses alimentaires que l'organisme n'arrive pas à éliminer. Pour brûler ces graisses et ces sucres, le corps doit bouger dans le cadre d'une activité sportive pratiquée régulièrement. Pour cela, on peut faire du sport en salle ou faire des petits exercices à domicile, du moment que cela est fait régulièrement, à raison de deux à 4 fois par semaine en respectant des jours de pose. Les suppléments nutritionnels sont consommés dans le but d'accentuer cette combustion des graisses et d'empêcher l'apparition des fringales entre les repas.

Concernant Orlistat, son rôle est d'empêcher l'organisme de stocker le gras absorbé à travers l'alimentation. Mais pour que les aliments ne soient pas aussi riches en sucres et en graisses, il est conseillé de faire un régime équilibré avec des aliments plutôt enrichis en fibres et en minéraux comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les viandes et les poissons. Orlistat ne fera qu'aider l'organisme pour tout assimiler, tout en bloquant l'installation eds kilos superflus : les graisses. Ces dernières seront cependant converties sous forme d'énergie que l'organisme utilisera pendant les séances de sport afin de faire grossir les muscles.

Orlistat pendant le régime amincissant

Chaque nutriment a toute son importance dans le bon fonctionnement de l'organisme et aucun ne doit être négligé. Il ne faut donc pas éliminer les lipides (gras), les glucides (sucres) et les protéines pendant la cure amincissante. Chacun d'entre eux assure un rôle essentiel pour entretenir l'organisme et les organes vitaux. C'est pour cette raison qu'il faut que l'alimentation soit diversifiée dans la mesure du possible.

Les minéraux, les oligoéléments ainsi que les vitamines sont également essentiels pour renforcer l'organisme pendant la cure et notamment la séance de sport. En effet, lorsque le corps est délesté du gras superflu, il peut être vulnérable aux attaques bactériennes et microbiennes. Les vitamines et les minéraux avec les oligoéléments renforceront par conséquent les défenses immunitaires de l'organisme.

Faire du sport pendant le régime

Comme énoncé précédemment, Orlistat aura pour mission d'augmenter l'élimination du gras en s'associant à une alimentation équilibrée et variée et la pratique d'un sport. A ce propos, la perte de poids sera d'autant plus efficace si le curiste pratique une activité physique et sportive de manière régulière. Ce genre d'hygiène de vie permettra de perdre du poids à long terme et de garder un poids stable en évitant l'effet yoyo.

Il est inutile de faire des exercices intenses : tout réside dans la régularité. L'idée étant de pratiquer une activité sportive régulière, 2 à 3 fois par semaine. Chaque séance durera 30 minutes à 1 heure et demie, en fonction des habitudes du curiste. On peut également faire appel à un coach sportif pour guider dans la meilleure attitude à tenir ou aller en salle de sport pour pratiquer un sport sur un appareil de musculation.

Quand ne pas prendre Orlistat

La perte de poids est déconseillée pendant la grossesse. C'est pour cette raison qu'il est interdit aux femmes enceintes de prendre Orlistat. De même, il est déconseillé de prendre ce supplément au cas où on souffre d'un syndrôme de malabsorption des nutriments. Les personnes souffrant de pancréatite, de dérèglement thyroïdien, d'insuffisance rénale ou hépatique ou de diabète ne doivent pas prendre Orlistat. Si on n'est pas sûr de son état de santé, il est de ce fait préférable de se faire ausculter par un médecin avant de commencer une cure amaigrissante. Les traitements médicamenteux parallèles doivent également être signalés au médecin traitant.

L'utilité du bilan de santé

Un organisme en bonne santé doit être capable d'assimiler et d'éliminer seul les graisses en excès. Cependant, diverses maladies peuvent empêcher ces métabolismes. Par conséquent, il est conseillé de prendre l'avis d'un médecin avant de démarrer une cure d'amaigrissement. En effet, un bilan médical pourra déceler la présence d'une anomalie qui serait à l'origine de cette incapacité de l'organisme à se débarrasser des tissus adipeux.

A titre d'exemple, une prise de poids peut s'expliquer par une thyroïde paresseuse, par le diabète, par l'hypercholestérolémie ou encore par un manque d'activité physique et sportive. C'est en fonction des paramètres révélés par le bilan de santé que le médecin pourra prescrire Orlistat ou orienter le curiste vers une autre méthode amincissante.