Grâce à internet, le travail à domicile connait de plus en plus de succès. Nombreux sont attirés par la perspective d'être libre de travailler chez soi ou même d'être le patron sans bouger de sa maison. Bien sûr, l'avantage le plus évident est de ne plus être soumis aux règlements imposés dans les entreprises et les sociétés réguliers mais de pouvoir gérer son temps et ses propres objectifs. Fini les retards, le stress, les frais de déplacements et les contraintes horaires. On travaille quand on peut et quand on veut.

Il suffit alors de se connecter régulièrement, avoir un certain talent et de créativité, le sens des affaires et une forte conviction pour se consacrer à ce nouveau genre de travail. Le recrutement n'est pas si différent en comparaison aux entreprises conventionnelles, il est même possible que dans certains cas on n'a pas besoin ni de diplômes, ni CV, ni qualifications précises. Vous serez engagé tout simplement en faisant un test d'aptitude.

Cette facilité permet à n'importe qui d'y accéder. Le salarié régulier pourra chercher un créneau de une à deux heures par jour afin d'arrondir les fins de mois. Idem l'étudiant pour compléter le financement de ses études universitaires ou autres. La femme au foyer s'occupera à être une vraie businesswoman ou une rédactrice sans faillir aux besoins de sa famille. Toutefois, l'emploi à domicile est aussi très rémunérateur si l'on en fait son activité principale. Etre motivé, ne pas céder à la tentation du remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, dépister les possibilités d'arnaques sont les ingrédients pour réussir dans ce secteur.

Des offres très alléchantes

Plusieurs activités sont proposées par les employeurs. Les unes nécessitant une compétence précise les autres non. Pour le premier, les postes les plus fréquents sont la traduction et la correction. On vous envoie juste le texte et vous serez rémunéré selon vos propres rendements. Mais si l'on cherche plus simple mais tout aussi rémunérateur, mieux vaut s'intéresser sur la vente.

Tel un hypermarché, le monde du web propose la vente de produit infiniment varié. L'habillement, la cosmétique, l'électroménager, les articles pour enfants, les produits high-tech, …tout un choix auquel le travailleur à domicile n'aura qu'à trouver le secteur dont son intérêt et sa motivation sera au maximum. Le vendeur indépendant à domicile aura ses horaires propres et organisera son travail lui-même. Ses bénéfices dépendront de ses convictions, des efforts qu'il fournira et son sens des affaires.

Dans le même secteur mais plus spécifiquement dans le domaine de l'édition, la vente de livre sur internet ou e-books est aussi intéressante. L'intérêt du consommateur est motivé par un point de vue pratique : des dizaines et des milliers d'ouvrages peuvent être stockés dans un CD-Rom ou dans un disque dur. Chacun pourra les consulter n' importe où et dans n'importe que lieu. Évidemment tous les genres de livres sont accessibles. Les livres scientifiques comme les thèses et les mémoires, les essais, romans, biographies et même les livres pour enfants.

Mais si l'on n'est pas du tout doué pour le commerce, on peut aussi devenir rédacteur à domicile. Démontrer simplement pendant le test de recrutement que votre français est claire et fluide et que vous avez la capacité d'écrire des textes sans ambiguïtés et sans subjectivités. Il ne vous sera demandé aucune référence ou qualification précise.

Des alors, la société employeur va envoyer via votre e-mail des sujets très variés : sur la santé-médecine, l'auto moto, les jeux, le cinéma et beaucoup d'autres avec des documents à l'appui. Vous pouvez alors commencer à travailler. Selon votre disponibilité et la qualité de votre texte, la rémunération pourrait être très intéressante.

D'un point de vue quantitatif, elle sera calculée en fonction du nombre de mots inclus dans les textes livrés. Notons qu'à chaque sujet, l'employeur vous demandera un nombre précis qui variera de 100 mots à 700 mots et même plus. D'un point de vue qualitatif, une note sera accordée à chaque texte, les critères sont la clarté et la fluidité, le respect des directives imposés par l'employeur et surtout que le texte soit intéressant et agréable pour le lecteur. Ayez alors l'esprit créatif et curieux car aucune copie ou ressemblance avec des textes déjà existants ne seront pas tolérés.

Consulter des e-mails rémunérés est aussi une autre manière de gagnez beaucoup d'argent. Mais les conditions sont que l'internaute s'investisse totalement, y consacre tout son temps et travaille à grande échelle. Notons que la simple ouverture d'une publicité varie de 0,01 Euro à 0,03 Euro. La réponse de sondage ou de simple questionnaire pourra atteindre 1 Euro. Il est aussi possible de parrainer d'autre candidat et d'y prélever des commissions sur leurs gains.

D'autres offres sont encore disponibles sur le web mais elles sont plus ou moins douteuses. En effet, l'internet est le terrain de jeux favori des arnaqueurs.

Les arnaques du travail à domicile

Parallèlement au pullulement des offres de travail à distance proposées sur la toile, les arnaques prolifèrent également parmi ces offres à une vitesse incroyable. En effet, les escrocs ne manquent pas d'imagination, abusent souvent de la faiblesse de ceux qui sont en forte quête de travail et profitent de toute possibilité qu'offre la transaction en ligne.

Nombreuses sont les arnaques du travail à domicile mais deux exemples seront cités ici afin de mieux expliquer le fonctionnement des arnaques du travail à domicile.

La recherche du travail à domicile est sujet à l'arnaque et est comptée parmi les arnaques les plus connues et qui fait le plus de victimes. L'arnaqueur propose un travail à domicile à la personne en quête d'emploi mais demande préalablement une participation financière de la part du postulant. La promesse fait miroiter un emploi tout à fait accessible et bénéfique mais qui n'existe même pas. Pour éviter de tomber dans les pièges des propositions de la sorte, une recherche laborieuse sur l'existence réelle de l'employeur serait nécessaire avant de procéder à un quelconque paiement.

Concernant le système pyramidal de vente, le travail existe bel et bien et consiste en la revente de produits. Cependant, avant tout début de collaboration, les adhérents ou travailleurs doivent dans un premier temps faire l'acquisition des produits à vendre afin de les revendre par la suite pour en tirer des bénéfices. C'est une pratique illégale mais qui existe partout dans le monde parmi les activités informelles. Comme l'appellation « système pyramidal » l'indique, celui qui se trouve en haut du pyramide se trouve être le parrain qui doit chercher et avoir ses filleuls. Chaque filleul sera ensuite le parrain des filleuls qu'il aurait trouvés et ainsi de suite. L'employeur s'enrichit grâce aux fichiers ou produits que les adhérents ont préalablement achetés. Celle-ci est considérée comme une arnaque dans le sens ou le principal intérêt du vendeur est le bénéfice qu'il se serait fait en vendant ses produits, bénéfice qui ne recouvrira jamais les frais engagées au départ.

Pour mieux profiter des avantages qu'offre le travail à domicile et pour ne pas se faire des illusions sur ce mode de travail, la méfiance reste toujours opportune face aux offres alléchantes et laissant croire à un gain d'argent facile. Il faut savoir que les recherches d'emploi sont en général gratuites et l'attention est tirée dès qu'une offre d'emploi nécessite un paiement ou achat de produits au préalable.

Le travail à domicile n'est pas à l'abri des arnaques. Au contraire, c'est un secteur auquel n'importe qui pourrait être dupé. La perspective de gagnez beaucoup d'argent en un minimum de temps et l'imprudence, entraine parfois l'internaute à accepter n'importe quoi et au lieu de gagner, il perdra une somme conséquente d'argent.

Au pire, il deviendra lui-même un arnaqueur : c'est le cas le plus fréquent qu'on retrouve dans le commerce pyramidal. Ce système d'arnaque se base sur le fait de faire payer une somme au candidat du travail à domicile pour le recruter ; ou de vendre des produits sans valeurs qu'il faudra préalablement acheter ; ou encore d'adhérer à une caisse commune censée générer un bénéfice considérable. Dans ces cas, la plupart des internautes perdront de l'argent et pour y remédier ils seront alors obligés de refaire la même chose : recruter d'autre candidat ou revendre le produit sans valeur réel. Le système pyramidal se répand ainsi d'une façon très exponentielle. Evidemment, cette pratique est totalement interdite par la loi et l'initiateur risque de payer une très grosse amende.

Une autre forme est la vente des packs de démarrage. L'employeur propose des produits en packs que le travailleur devra d'abord acheter. Ces packs sont très alléchants : des produits faciles à écouler et très demandés sur le marché. Mais finalement, les sociétés ou entreprises qui les offre n'existent pas réellement et l'argent investit par le vendeur à domicile se trouve perdu à jamais.

Enfin, encore dans le secteur du commerce, éviter aussi les ventes directes avec commissions. Il ne vous sera demandé aucune somme d'argent mais la rémunération sera minime et ne couvrira pas les frais de connexion et la facture d'électricité. C'est vrai que ce n'est pas vraiment une arnaque mais pourquoi travailler si l'on ne gagne pas assez ?

Quelques précautions sont à faire pour dépister les charlatans. D'abord, ne jamais payer une somme quelconque avant d'être recruté ou de revendre un produit. Ensuite, vérifier l'existence réelle de votre employeur. Pour cela, des informations sont toujours disponible sur le web. Chercher sa situation juridique, son chiffre d'affaires. Pour la rémunération, vérifier si le salaire est fixe, c'est le plus prudent.

Pour qui ?

Comme il a été dit auparavant, les personnes inconsidérées du monde du travail ont été les premiers travailleurs à domicile, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Salarié, étudiant, chômeur, ménagère, les personnes à mobilité réduite, les personnes malades ne pouvant quitter leur domicile, les femmes enceintes, peuvent accéder au travail à domicile.

Selon le type de travail, les conditions de recrutements sont presque identiques : possession d'un PC, accessibilité à Internet et une certaine capacité rédactionnelle selon la langue demandée. Pas besoin de diplôme, d'expériences, de qualification ni de qualité requises. Le travail à domicile est donc accessible à tous et à chacun.

Il n'y a aucun déplacement à faire, pas de charges complémentaires pour les frais de déplacement, pour les nourritures et autres charges qui pourraient s'y ajouter. En fait c'est comme faire les travaux ménagers chez soi et se reposer à l'heure que l'on veut sans avoir peur des récriminations, sans être obligé d'aller consulter les médecins d'entreprises pour avoir un semblant de repos. Et même parfois, après l'obtention d'un certificat médical aucun repos ne sera accordé par les entreprises soit disant que le repos n'est pas nécessaire, car paraît-il que les médicaments suffisent. Pas de déplacement, signifie pas d'embouteillage, c'est pouvoir fixer ses propres horaires, enfin faire tout ce que l'on ne peut se permettre dans les emplois traditionnels.

Travailler à domicile, c'est ne pas avoir en face de soi le visage strict de son employeur, c'est ne pas recevoir directement les blâmes mais les amortir via le net. Et, afin d'éviter les pressions qui assainissent les travailleurs face au visage sombre et sévère de leur employeur, mais aussi d'atténuer les pressions du à l'omniprésence de la concurrence (on fait référence ici au nombre croissant des gens qui recherchent du travail).

En effet, les quotidiens en parlent, un tel pourcentage d'hommes, de femmes se suicide chaque jour car il ou elle ne supporte pas les pressions dans leur lieu de travail. Avec la nouvelle technologie en l'occurrence les NTIC ou Nouvelle Technologie d'Information et de Communication, travailler chez soi est accessible à tous, fini les pressions.

On peut trouver différents types de travail que l'on peut effectuer à domicile sur Internet. On trouve des entreprises qui offrent des emplois à domiciles tels que les emplois de rédaction de documents ; mais on peut aussi créer son emploi comme dans le cas de la vente en ligne.

Dans le premier cas, deux choix de travail s'offrent aux intéressés : rédacteurs ou correcteurs. L'entreprise donne un thème ou un sujet sur lequel le rédacteur devra écrire un article, sur appui de documents préalablement sélectionnés ou sur l'appui des recherches personnelles. L'entreprise détermine le sujet, le nombre de mots minimum que le rédacteur devra écrire, et exige un délai de livraison stricte qui devra être impérativement respecté sous peine d'avertissements ; qui en se cumulant reviendra au licenciement. Les rédacteurs seront jugés sur la qualité de leur travail, du vocabulaire, de la grammaire et de la forme en elle-même de la rédaction, puis ils seront payés en conséquences.

Un autre type de travail de rédacteur est le rédacteur audio. L'entreprise envoie des enregistrements audio de toutes catégories (reportage radio, enregistrement téléphonique, enregistrement sur dictaphones…), que le rédacteur devra mettre sur écrit tout en corrigeant les éventuelles fautes d'orthographe ou de prononciation de l'enregistrement. Ce travail peut s'avérer très difficile car il dépendra de la qualité de l'enregistrement qui est généralement mauvaise. Les rédacteurs seront dans ce cas jugés sur leur capacité d'écoute et payés en fonction du nombre d'enregistrent effectué.

Les correcteurs eux, sont responsables des fautes grammaticales, de l'orthographe, du vocabulaire et du style des écrits.

Dans un deuxième cas, plusieurs types d'emploi peuvent aussi être effectues a domicile. C'est par exemple le cas de la vente en ligne, de la publicité sur Internet, ou de la création d'un blog. Dans tous les cas, ici, la personne travaille pour son compte, c'est donc sa propre entreprise.

Pour vendre en ligne, la personne a le choix de vendre tout ce qu'elle voudra : vêtements, accessoires, articles de décoration, meubles, voitures, chaussures, équipements de sports…. En petite ou en grande quantité, la personne est libre de vendre ses produits à son aise et à son prix. Les objets sont pris en photos puis mis en vente sur Internet par le propriétaire lui-même. Mais il est aussi possible de s'associer à une boutique en ligne en créant sa propre boutique affiliée. On peut par exemple créer une boutique affiliée dreamstore qui est une boutique en ligne spécialisé dans la vente de sextoys. Quand une personne achète un produit de dreamstore dans votre boutique, vous gagnerez un pourcentage sur le produit, à vous donc de faire de votre boutique la plus attrayante possible, et pourquoi pas de faire même de la publicité.

Une personne peut aussi gagner de l'argent grâce à la publicité sur Internet. En travaillant avec des annonceurs, la personne affiche les publicités via son blog ; plus elle recevra des visites, plus elle sera payée par les annonceurs. A elle donc de mettre en évidence son blog pour recevoir le plus d'audiences possibles.

La revente d'e-book peut aussi s'avérer une activité très intéressante pour gagner de l'argent. Notons tout d'abord que les e-book sont des livres publiés en version numérique que l'on peut lire gratuit ou payant sur le Net. Au plus grand bonheur des lecteurs, les internautes peuvent désormais avoir accès aux livres n' importe où et a n'importe quel moment de la journée ; pendant la pause déjeuner, en sortant du travail, dans le bus, au parc…. Aussi facile qu'il soit de s'en procurer, il est aussi très facile à revendre. Il suffit pour cela de créer un site de vente, de faire la promotion du site et d'étoffer sa bibliothèque par rapport aux demandes de ses clients potentiels.

Les avantages du travail à domicile

Le travail à domicile peut être un travail tres intéressant par certaines avantages qu'il représente. Le premier avantage et la plus importante et la flexibilité de l'horaire de travail. Fini les strictes heures de bureau et tout ce qui vient avec. Le travailleur à domicile a le choix de travailler selon sa disponibilité. Personne ne le presse, personne ne le surveille ni le critique pendant son travail. Pas de pression donc, il peut travailler librement selon ses besoins. D'autres contraintes de la vie quotidienne font aussi que les gens choisissent de travailler à domicile, tel le tracas des embouteillages, la longue attente pour prendre le bus ou le métro, le stress d'être en retard au travail, la pression de son supérieur, les conflits entre collègues, et bien d'autres choses qui semblent peu mais qui affecte la santé mentale des gens à la longue.

Coté financier, le travailleur à domicile gagne en autonomie financière, il reste son propre patron, il est le seul responsable de ses gains ou de ses pertes. Il peut aussi gagner plus en travaillant chez lui que d'aller au bureau par exemple, car il réduira les frais de déplacements et du déjeuner de midi.

Pour les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux ou qui ne veulent pas aller travailler, pour différentes raisons, le travail à domicile pourrait être la seule alternative pour ces personnes pour gagner leur vie. Ces personnes peuvent être atteinte de quelconque maladie réduisant leur mobilité, elles peuvent être handicapés, être enceinte ou simplement,cesont des parents qui choisissent de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants ; ou d'une personne qui s'occupe d'un parent trop âgé pour s'occuper de lui tout seul.

Enfin, le travail à domicile peut être très lucratif dans la mesure où il existe différentes sortes d'activités que l'on peut effectuer ; et surtout que l'on est payé selon sa capacité et la qualité de travail que l'on fournit.

Les inconvénients du travail à domicile ?

L'inconvénient majeur mais qui peut être un grand avantage aussi ; cela dépend de chacun ; est que la personne est autonome financièrement, il n'y a pas de gain fixe mais que la personne est payée selon ses performances.

La seconde chose est qu'à force de rester tout le temps chez elle, la personne risque de s'isoler complètement. Cela peut avoir des impactes très graves sur la santé mentale des gens. N'ayant plus de vie sociale ni de contacte, il se pourrait que cette personne devienne dépressive au point de devenir psychatriquement malade.

Les règles à suivre pour réussir

Tout d'abord il faut être sûr de l'existence réelle de l'entreprise offrant. Pour cela il suffit de faire des recherches sur le bien fondé de l'entreprise. Une entreprise qui possède une situation juridique, un capital, un bureau peut être un bon garanti de son authenticité.

Ensuite, informez-vous sur l'entreprise. Cela peut se faire sur le Net même.

Un employeur qui demande à ses recrutés de payer est toujours un mauvais signe. Une personne recrutée ne doit jamais payer quoi que ce soit.

Enfin, vérifier votre salaire, le mode de payement, sur quoi serez vous jugés ?comment vous serez payés ? Quand serez-vous payés ? Si l'on ne comprend pas comment cela fonctionne, il ne faut pas hésiter à appeller ou prendre un rendez-vous auprès de l'entreprise avant de se lancer.

Pour la vente en ligne :

Ne vous affiliez qu'aux entreprises de ventes de renommés.

Pour les clients, exiger toutes les informations leur concernant avant de conclure une vente.

Pour les annonceurs publicitaires, les règles sont presque les mêmes que pour les rédacteurs, faites en sorte de vous assurer que l'entreprise est sérieuse.

Le travail à domicile est donc un travail très intéressant. Son apparition avec l'évolution de la technologie a permis à de nombreuses personnes d'accéder au monde du travail mais aussi il a permis d'aider certaines personnes en difficulté d'arrondir ses fins de mois. Cependant, il faut savoir toujours rester vigilent face aux arnaques, pièges et fausses annonces que bien de gens de mauvaise foi utilisent afin d'escroquer par le biais de l'Internet dans les offres de travail à domicile.

Le travail de rédacteur web : un métier à part

L'essor du travail de rédacteur coïncide avec la nécessité absolue pour les acteurs de l'ensemble des activités économique de disposer de leur propre site internet. Bien que mettre sur pied un site web relève plus du domaine plutôt technique que celui de la rédaction, une autre partie capitale du site qu'est le contenu sollicite énormément l'intervention du rédacteur.

Certains qui se sont spécialisés dans l'offre et la vente de contenus pour des sites n'hésitent pas à mettre en avant le caractère crucial du contenu en vue d'une meilleure visibilité. Autrement dit, les personnes dotées de capacités relatives à la rédaction n'auront pas trop à s'inquiéter dans la mesure où se priver de leur service et contribution n'est même pas envisageable dans la création d'un site internet.

A propos toujours du contenu, le recours à la traduction est aussi d'actualité d'autant plus que la plupart des sites est désormais disponible en plusieurs en plusieurs langues, ce qui représente une véritable aubaine pour ceux qui ont des aptitudes à traduire. Les autres moyens pour travailler et se faire de l'argent à partir de chez soi sont la commercialisation des e-book qui présentent souvent l'avantage d'être gratuits.

Ainsi, ce type d'activité ne requiert au préalable de la part de son auteur la moindre somme pour mettre sur pied son activité et qui n'est pas pour autant moins lucratif. Pour être assuré d'une meilleure rentabilité, les travailleurs à domicile intéressés par la vente de e-book qui notons au passage sont généralement en format pdf, devraient chercher à rendre leur site plus attractif. C'est une condition minimum pour espérer faire une bonne vente.

Le web n'est pas épargné par le phénomène de la publicité, il a même supplanté dans une certaine mesure les autres canaux et supports dits classiques. Ce qui a contribué à la vogue des e-mails rémunérés, c'est-à-dire que les internautes sont récompensés financièrement en fonction des messages qu'ils acceptent de recevoir et de lire. Ce dernier est peut être l'un des aspects qui démontrent à quel point la patience n'est pas un vain mot pour le travailleur à domicile.

Le travail de rédacteur web implique avoir une bonne connaissance des techniques rédactionnelles pour le web. Cela signifie que le rédacteur web doit non seulement avoir des talents d'écriture mais il doit également connaître internet et pouvoir répondre aux attentes des autres intervenants de la conception d'un site web.

Le langage utilisé par le rédacteur web doit être simple, précis et informatif afin de capter immédiatement l'attention du lecteur pour que ce dernier lise la totalité de l'article. Le travail de rédacteur web implique aussi de pouvoir s'adapter à l'internet notamment de maîtriser la manipulation simultanée des données de l'information : textes, sons, images fixes ou animées. Ainsi, l'information devient interactive et permet a l'internaute de naviguer comme il le souhaite. Dans l'absolu, un rédacteur web est également un spécialiste du web avec des compétences incontournables pouvant mettre en exergue les notions d'accessibilité, d'ergonomie et de référencement . Une utilisation maximale au niveau des moteurs de recherche étant obtenue, le site sera mieux classé dans les pages de résultat ; il sera plus visible et son trafic se verra augmenté.

Les attributions d'un rédacteur web diffèrent dépendant de son niveau de compétence. Il pourra être embauché simplement comme rédacteur de contenus textes ou alors avoir la responsabilité de l'animation d'un site web dans son intégralité.

Le profil idéal : Un expert de la langue qui serait en même temps un pro du web. Tout en ayant la capacité de rédiger, la maîtrise des outils informatiques est un atout majeur dans l'exercice du travail de rédacteur web.

Par ailleurs, avoir en plus des connaissances en communication et publicité donnera, à terme, une autre dimension au travail de rédacteur web. En effet, le métier de Concepteur-Rédacteur web n'a pas encore émergé : le concepteur-rédacteur du off n'utilise pas les techniques du web et les spécialistes web ne savent pas écrire avec les techniques du Marketing Direct.