Le Mah-jong : un jeu de stratégie avant tout

Le Mah-jong est un jeu fort apprécié de la diaspora chinoise de Corée, de Japon, des Philippines, de l'Indonésie, de la Malaisie, de Singapour, de Taiwan et des Etats-Unis.

Ainsi, il est joué partout dans le monde et c'est ce qui a donné naissance à ses nombreuses variantes même si le principe de base reste le même, la différence se trouve notamment sur les pénalités, le comptage des points et la combinaison gagnante.

Mais pour ceux qui commencent à faire connaissance avec ce jeu, il leur faut découvrir les supports et accessoires pour pouvoir jouer, le principe du jeu et le déroulement de la partie.

Les supports et accessoires pour jouer au Mah-jong

La boîte de jeu de société Mah-jong est composée par 144 tuiles et des accessoires. Ces 144 tuiles sont subdivisées en plusieurs parties appelées honneurs, bambous, cercles et caractères. Les tuiles dites « honneurs » sont réparties en 3, comprenant les « honneurs suprêmes » avec 8 tuiles dont 4 fleurs et 4 saisons et chacune d'entre elles est numérotée de 1 à 4.

L'hiver et la fleur correspondante qui est le bambou sont numérotés 4, l'automne et le chrysanthème numérotés 3, l'été et l'orchidée 2 et le printemps et le fleur de prunier 1. Pour le comptage des vents, le Nord est compté 4, l'Ouest 3, le Sud 2 et l'Est 1.

Pour mieux l'éclaircir, prenons l'exemple suivant : le chrysanthème est la fleur du vent de l'Ouest et l'automne est la saison du vent du Sud. Les « honneurs simples » sont formés par 16 tuiles correspondant à des fleurs et aussi à des saisons qui sont réparties en 4 pour chacun des vents. Les « honneurs supérieurs » sont constitués de 12 tuiles au total avec 4 tuiles pour chaque dragon, rouge, blanc et vert.

Pour les autres tuiles restantes, c'est-à-dire Bambous, Cercles et Caractères, chaque type est formé de 36 tuiles chacun. Dans ces 36 tuiles de chaque série, il existe 4 exemplaires numérotés de 1 à 9. Huit tuiles dont quatre blanches pour le rechange et quatre autres pour le joker complètent le jeu.

Plusieurs autres accessoires indispensables sont également livrés dans la boîte comprenant les dés, la table spéciale qui peut être en option parfois et les réglettes. Pour plus de praticité lors du comptage, des baguettes en os sont proposées à part, elles remplacent efficacement le stylo et le petit carnet pour le comptage des points.

Le principe du jeu de société Mah-jong

Pour jouer au Mah-jong, il faut suivre le principe établi qui suit, c'est le vent d'Est qui commence la partie en jetant une tuile à l'intérieur de l'Empire Céleste qui est l'espace vide au milieu et en annonçant la valeur. L'un des joueurs parmi les trois autres peut prendre cette tuile pour former une combinaison en annonçant quelle combinaison il formera avec la tuile lancée par le vent d'Est.

Si personne ne prend cette tuile, le joueur suivant pioche dans le Mur, lance et écarte une tuile de son choix dans sa réglette, et ainsi de suite pour tous les autres joueurs jusqu'à ce qu'il y ait Mah-jong ou jusqu'à ce que les tuiles formant le Mur soient épuisées, à ce moment-là le jeu est terminé.

Les combinaisons sont le carré, le brelan et la suite, pour avoir un Mah-jong, il faut détenir une paire et 4 combinaisons. Il est à noter qu'on ne peut pas former une suite avec les honneurs Vents et les honneurs Dragons.

Comment se déroule une partie de Mah-jong ?

Vu les diverses variantes du Mah-jong, ce sera le déroulement du type standard qui sera évoqué ici. Au commencement, un joueur est fixé au hasard pour être le Vent d'Est, il débutera la manche.

Les autres joueurs tiendront le rôle des autres vents qu'ils choisiront et se placeront suivant le sens des aiguille d'une montre, mais il faut noter que le nord et le sud sont inversés, c'est-à-dire que le nord se trouve en bas et le sud en haut.

Les 144 tuiles sont partagées entre les 4 joueurs en formant chacun une ligne de 18 tuiles, cette formation s'appelle le Mur. Pour déterminer où commence ce mur, le Vent d'Est lance les dés.

La somme des chiffres apparus sur les dés déterminent le mur. Le mur appartient au Nord si la somme donne 12, 8 ou 4. Il revient à l'Ouest si le résultat est 11, 7 ou 3. Il est au Sud si la somme est égale à 10, 6 ou 2, et il est à l'Est si elle donne 9 ou 5. Pour connaître la brèche, la personne qui détient le mur lance les dés, la somme de ce second lancement ajoutée au premier définit la brèche.

La brèche sera la tuile comptée à partir du mur, en suivant le sens du gauche, jusqu'au comptage de la valeur de la somme des lancements des dés. La distribution des tuiles commence à gauche de la brèche, juste à la première tuile qui la suit.

Dans les jeux non typiquement chinois, il y a la Colline qui est composée de 14 tuiles en partant de la droite de la brèche, cette colline ne doit pas être touchée, ni distribuée même si le mur est terminé.