Découvrir la Malaisie en Asie du Sud-Est

En tant qu'ancienne colonie britannique, il est tout à fait logique que l'anglais soit la langue étrangère la plus utilisée en Malaisie. Toutefois, le français est parlé par les quelques employés des meilleurs établissements d'hébergement.

Lors d'un voyage en Malaisie, le dépaysement est garanti que ce soit dans les grandes villes modernes ou dans les petits villages traditionnels. Et ce sera avec étonnement que vous remarquerez que la Malaisie s'est développée sans avoir détruit son environnement puisque 60% du pays est recouvert de forêt.

La présence de nombreuses mosquées, de temples bouddhistes et de lieux de cultes hindous montre à quel point le pays s'est ouvert au monde et à toute forme de croyance. Votre voyage en Malaisie sera alors l'occasion rêvée pour découvrir la beauté de ses édifices par vous-même.

Les sites touristiques les plus connus de la Malaisie

Véritable témoin de la modernité des grandes villes de la Malaisie, les Petronas Towers sont des gratte-ciels qui surplombent toute la capitale, Kuala Lumpur, et mesurent 451,9 mètres de hauteur.

Le Palais des congrès de Putrajaya, construit dans un style très futuriste, est aussi impressionnant. Ce bâtiment a trouvé sa place au centre de la nouvelle zone de haute technologie du pays.

La Malaisie présente également d'autres attractions touristiques comme la Cour Suprême dotée d'un style oriental, la Mosquée Masjid Zahir d'Alor Setar, le Temple bouddhiste bâti dans une grotte à Perak Tong, ou encore la Mosquée du Sultan Ahmad Shah localisée dans la région de Kuantan.

Généralités sur le climat et la biodiversité de la Malaisie

En étant proche de l'Équateur, le pays bénéficie d'un climat équatorial considéré comme hyperhumide, et caractérisé par une forte humidité tout au long de l'année et des fortes précipitations dont la moyenne annuelle atteint facilement les 2 500 mm. La meilleure période pour voyager en Malaisie commence au mois de mars et se termine au mois d'août.

La forte présence de pluies a donné au pays une végétation dense et variée qui couvre environ 60% du pays. Ces forêts abritent également des espèces végétales très rares et uniques au monde dont l'exemple typique est la Rafflésie aux fleurs géantes dont le diamètre des fleurs peut mesurer jusqu'à 1 m et dont le poids total peut atteindre les 7 kg. De nombreuses espèces animales protégées y vivent également en toute liberté comme l'éléphant, le rhinocéros, l'ourang-outan, le léopard tacheté, l'ours des cocotiers et le buffle sauvage.