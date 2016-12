Visiter la Grande Muraille de Chine

La Grande Muraille de Chine ne s'est pas construite en un jour, c'est l'œuvre de plusieurs dominations successives qui illustrent la solidarité du peuple chinois.

La technique et les matériaux utilisés à cette époque donnent également un aperçu du savoir-faire chinois en matière de construction et d'exploitation des ressources locales. La terre, les graviers et les roseaux associés à l'argile ont permis d'édifier un mur long de 6 700 km qui est encore debout jusqu'à aujourd'hui.

De nos jours, ce lieu touristique attire annuellement des milliers de visiteurs, inspire plusieurs scénaristes et on le retrouve également dans les parcours de quelques jeux vidéo.

Les étapes de la construction de la Grande Muraille

La Grande Muraille de Chine servait de rempart contre le principal ennemi de la Chine, le peuple barbare de Xiongnu. Elle domine le nord du pays et sert aujourd'hui de frontière avec la Mongolie. Elle est longue de 6 700 km, sa hauteur varie de 6 à 7 mètres selon la situation du terrain d'implantation et sa largeur peut atteindre 5 mètres.

Ses caractéristiques et sa majesté lui ont permis d'être classée patrimoine mondial par l'UNESCO.

Bien des siècles avant sa construction, les chinois élevaient déjà des murs pour délimiter les territoires des différents clans et pour se protéger contre les attaques surprises. On peut citer par exemple le mur d'Erliguan qui fut érigé pendant la période des « Royaumes combattants ».

A cette époque, l'enclos fut construit à partir de blocs de terre moulés dans des planches de bois pour leur donner la forme conventionnelle des murs, le rempart ainsi bâti peut tenir pendant plusieurs générations. Selon la conclusion des archéologues, les militaires envoyés sous la dynastie Qin ont certainement relié entre eux les murs déjà existants, comme ceux construits par les états de Qi et de Wei, pour lancer la construction de l'édifice.

Au temps de l'empereur Wudi, les matériaux furent remplacés par des graviers alternés avec des roseaux et recouverts d'argile pour assurer la solidité du mur. Le terrain de construction et l'emplacement des tours de contrôle sont choisis en fonction des caractéristiques topographiques de la région, permettant ainsi aux soldats de prévenir l'armée à l'aide de la fumée en cas de danger imminent. Ces travaux furent exécutés par des soldats, des détenus et des paysans auxquels des sanctions sévères étaient infligées dès qu'ils relâchaient leurs efforts.

La construction de la Grande Muraille dura près de 2 000 ans et il fut entièrement achevé au XVIIè siècle. Près de 1 000 km de murs sont aujourd'hui enfouis sous terre et d'autres parties ont été détruites lors des différentes batailles opposant les chinois aux peuples barbares.

La Grande Muraille et la civilisation contemporaine

Le chemin le plus court pour parvenir sur le site passe à Pékin, l'entrée de Bada Ling a été spécialement aménagée pour faciliter l'accès des touristes, d'autres passages sont également prévus à des distances plus éloignées comme Mytian yu, Sima tai et Jinshan ling.

Ceux qui préfèrent les visites instructives sont orientés vers les agences de voyage locales. Ces dernières organisent un circuit qui dure toute une journée. Les aventuriers peuvent découvrir le site par leur propre moyen, le trajet dure trois heures à partir de Pékin et les taxis chinois acceptent habituellement de déposer les clients à un point d'entrée dans la matinée et de les récupérer à la fin de la journée à un autre point plus éloigné.

Il est conseillé de faire ce genre de circuit en groupe, cela permet de marcher le long du mur et de découvrir des paysages magnifiques dans une ambiance sereine, loin des effervescences habituelles créées par les nombreuses visites chinoises.

Comme la muraille passe par le fleuve Jaune, certaines portions du parcours peuvent être effectuées en bivouac. L'accès au site est payant et les visiteurs doivent se préparer à grimper des escaliers abrupts et à escalader une partie des murs pour jouir du paysage à partir des plateaux qui les surplombent.