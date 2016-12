Visiter le Sénégal, le pays de la Téranga

Avec comme capitale Dakar et situé en Afrique de l'Ouest, au dessous de la Mauritanie et à côté du Mali, le Sénégal est désertique dans le nord comme dans le centre, atteignant certaines fois les 46°C, mais au bord de l'Océan Atlantique, la température est assez agréable.

La meilleure période pour y séjourner va de Décembre à Mars, où le climat y est propice pour toutes activités, permettant de faire de longues promenades, à la découverte de la flore et de la faune sauvage ou pour visiter les divers parcs et réserves aménagées, ou encore pour parcourir Dakar, avec notamment son musée Théodore Monod ainsi que son port légendaire.

Par ailleurs, la population sénégalaise a le mérite d'être très hospitalière, elle réserve souvent un accueil chaleureux aux touristes, c'est la Téranga. Cela contribue à passer d'agréables moments en compagnie des résidents, les mieux indiqués pour vous servir de guide.

Quels sont les sites sénégalais à ne pas rater ?

L' île de Fadiouth, ou l'île aux coquillages, est sans doute la plus impressionnante île du Sénégal, offrant un environnement pittoresque et se trouvant à une centaine de kilomètres à peine de la capitale sénégalaise.

En dehors de ses plages, dont Nianing est la plus connue, le lac Rose de Saint Louis en attire plus d'un. Toutefois, vous pouvez aussi visiter la Maison des Esclaves, à quelques minutes de croisière de Dakar. Il y a également les fameux cercles mégalithiques de Sénégambie, se situant sur la frontière Gambie-Sénégal, utilisés dans la préhistoire pour divers cérémonies ou consécrations.

Vous pouvez aussi visiter les parcs comme celui du Niokolo Koba ou du delta de Saloum etc. Les lions, les éléphants, les hippopotames, les buffles et les singes y sont présents tandis que dans le Nord vous pouvez surtout voir des phacochères ou encore des chacals.

Vous pouvez même y trouver un parc réservé aux oiseaux, le parc national des oiseaux du Djoudj, ouvert du mois de Décembre au mois de Juin uniquement. Par ailleurs, les marchés vous enchanteront la vue, avec ses tissus de couleurs vives et ses divers produits frais provenant de la mer.

Un aperçu de la culture sénégalaise

La majorité de la population est musulmane La langue officielle est le français, cela n'empêche pas que d'autres langues régionales sont toujours largement utilisées, comme le wolof, le sérère, le peul, le mandingue, le soninké et la diola qui sont celles les plus parlées.

La littérature sénégalaise, personnalisée souvent par le poète Léopold Sedar Senghor, est souvent relatée actuellement par les femmes comme Fatou Diome avec « Le ventre de l'Atlantic » en 2004. Le cinéma est aussi l'une des activités préférées des sénégalais. Pour la musique, le djembe comme le sabar y sont les instruments traditionnels.

Et comme énoncé auparavant, la Téranga constitue une véritable culture pour les sénégalais, se manifestant par un repas ensemble autour d'un met qui se compose généralement de poissons et de riz Le yassa de poulet ou encore le maffet sont des plats typiques au Sénégal. Le foot et la lutte sont les sports les plus pratiqués dans ce pays bien que la boxe et le basket ont ressortis quelques noms sénégalais dans le monde.

Quels sont les risques d'un séjour au Sénégal ?

Etant un pays dont la population est à majorité jeune et pauvre, 51% de la population en 2005 estimée en dessous du seuil de pauvreté et 40 % des chômeurs étant des jeunes, le Sénégal a un fort taux d'insécurité. En effet, les vols à la tire y sont très fréquents. Les résidents ont tendance à penser que les touristes ont beaucoup d'argents sur eux ainsi que des bijoux de valeurs, ce qui les attire à agir violemment.

Les manifestations et grèves sont à éviter, ainsi que certaines régions du pays, notamment la Casamance, au Sud du pays. Bien évidemment, il ne faut pas penser à faire du tourisme sexuel parce que c'est formellement interdit au Sénégal, c'est passible d'emprisonnement.

En dehors de tout cela, avec de la vigilance et un minimum d'ostentation, ces insécurités peuvent être évitées et votre voyage ne peut être qu'un profit pour vous.

Quels sont les formalités pour s'y rendre ?

Pour ce qui est des formalités sanitaires, le Sénégal n'exige tout d'abord aucun vaccin, sauf pour les élèves inscrits à l'école française, où le vaccin contre la méningite est obligatoire. Néanmoins, il est fortement conseillé de se protéger contre le paludisme et la fièvre typhoïde, principales maladies dans le pays lors des saisons pluvieuses.

Si vous êtes canadien, américain ou ressortissant de la Communauté Européenne, ou encore si votre pays est membre de l'UEMOA, le visa n'est pas nécessaire, autrement il faudra s'en procurer un. L'aéroport Léopold Sedar Senghor, à 17 km du centre et l'aéroport de Cap Skirring assurent les liaisons aériennes intrenationales. A vous de choisir votre point d'arrivée, lequel n'aura aucune importance sur la réussite de vos vacances !