Vacances à Bali, un archipel indonésien

L'entrée sur tout le territoire indonésien nécessite un visa délivré par l'ambassade indonésien ou bien par les autorités douanières de l'aéroport de débarquement. Au départ de l'Hexagone, le voyage vers l'Indonésie dure plusieurs heures et le coût du billet d'avion fait tiquer plus d'un mais la beauté de Bali en vaut le coup.

Destination Bali

Pour l'hébergement, l'offre suit très bien la demande, le tout est de bien choisir son hôtel. Pour les moins exigeants, il y a les losmen et les wisma, établissements disposant de quelques chambres et gérés par une famille. Plus simplement, un wisma est une sorte de pension de famille et un losmen une guesthouse. Les prix ne sont jamais fixes, ils dépendent de l'emplacement de l'établissement, de la saison et du confort, mais il ne faut pas hésiter à négocier.

Les plages les plus fréquentées sont celles du sud mais celles des autres bandes côtières n'en sont pas moins belles, notamment celles de la côte-est constituées de sable noir. L'intérieur de l'île est formé par des chaînes volcaniques dont le point culminant est le Mont Agung, plus de 3 000 m. L'ouest est le moins visité à cause de ses montagnes de moyenne altitude plus ou moins désertiques.

Le riz constitue l'aliment de base des indonésiens. Le plat national est dénommé nasi goreng, c'est du riz frit mélangé à d'autres ingrédients tels que de la viande, des légumes, des œufs. Il ne faut pas se priver de déguster d'autres spécialités de l'île telles que le bebek betutu, canard farci enveloppé d'une feuille de bananier et cuit longuement à l'étouffée, et l'urab qui est un mélange de légumes et de noix de coco relevé avec du piment et des épices.

Bali à travers ses temples et ses musées

La petite île de Bali compte pas moins de 15 musées. La ville d'Ubud, à une vingtaine de kilomètres au nord de Denpasar, abrite deux musées importants : le musée des Beaux-arts qui expose des sculptures et des peintures et le musée Agung Rai qui retrace l'histoire culturelle du pays. Les objets conservés au musée archéologique de Pejeng relatent l'histoire de Bali du paléolithique au XVIIème siècle. On y trouve même des sarcophages qui datent de 300 av. J-C.

Visiter les édifices religieux est incontournable à Bali. Si l'organisation générale reste la même, aucun édifice ne ressemble à un autre du point de vue décoration. Chaque monument est un chef d'œuvre architectural. Pour entrer dans un temple, le port de sarong qui est un pagne traditionnel porté par les hommes et les femmes, avec un sash qui est une ceinture de tissu est très conseillé même si ce n'est pas obligatoire. L'entrée n'est pas payante mais on attend toujours une donation de la part des touristes. Par contre, le parking est payant, il ne faut jamais oublier de demander un ticket au préposé.

Que faire à Bali ?

Pour les baignades, les touristes n'ont que l'embarras du choix des plages. Bali est une destination de choix pour les amateurs de surf, il faut seulement choisir l'endroit selon ses capacités et ses expériences. Ainsi, les débutants doivent se diriger vers Legian et Kuta, au sud-ouest de Denpasar, où les vagues sont facilement accessibles et le corail absent. Pour les plus expérimentés qui veulent côtoyer les champions, rendez-vous à Uluwatu avec ses déferlantes impressionnantes.

Les adeptes du rafting peuvent s'adonner à leur passion à Sangeh ou à Ubud, au nord de Denpasar. Généralement, les agences de voyage proposent des forfaits comprenant le trajet, l'assurance, l'équipement et un repas sur place, mais le coût n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il faut profiter du séjour à Ubud pour assister aux spectacles de musique et de danse offerts dans les centres culturels ou les temples de la ville. La forêt de Sangeh abrite de petits singes très malins qui n'hésitent pas à débarrasser les touristes de leurs bijoux et de leurs sacs.

Les randonnées pédestres permettent de découvrir l'île selon son rythme, il suffit d'avoir une bonne condition physique. L'ascension de nuit du mont Batur au départ du village de Toya Bunkah est très prisée des touristes, l'objectif étant d'admirer le lever du soleil depuis le sommet. L'autre itinéraire classique est la découverte du parc national de Bali Barat, à l'est de l'île, depuis Labuhan Lalang jusqu'à Belimpingsari ou vice-versa.

La plongée permet de contempler de près les fonds coralliens. Les sites les plus conseillés sont Permuteran, au nord-ouest de l'île, et Padangbai, au sud-est. A Tulamben, à l'est de l'île, la plongée est l'occasion de découvrir l'épave de l'USS Liberty, navire américain envoyé par le fond lors de la deuxième guerre mondiale. Même les débutants peuvent participer à cette aventure unique.

Pour les noctambules, les boîtes de nuit sont nombreuses. Les villes de Kuta et de Legian, au sud du pays, sont réputées pour leurs boîtes aux ambiances variées. Au nord, la ville de Singaraja est également très connue pour ses boîtes de nuit avec bars et restaurants. Mais la vie nocturne à Bali ne se limite pas aux boîtes de nuit. On peut par exemple admirer la danse du singe exécutée par des hommes au torse nu, découvrir le Wayang Kulit (marionnette d'ombre) ou assister tout simplement au plongeon de minuit réalisé dans l'océan par les jeunes de l'île.