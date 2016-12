Garcinia Cambogia pour maigrir

Garcinia Cambogia est aussi connu sous le nom de tamarinier de Malabar. Ce fruit a été longtemps utilisé comme un aliment amaigrissant. Aujourd'hui, ses vertus sont exploitées de manière à l'intégrer dans une formule toute simple dont l'objectif est la perte de poids. Il tient son efficacité de sa capacité à bloquer le stockage des masses graisseuses dans les tissus organiques en freinant l'appétit et en accélérant la synthèse du gras et du sucre afin de les transformer en énergie. Grâce à son conditionnement, on peut dorénavant se procurer du Garcinia Cambodgia pour en faire un supplément nutritionnel amaigrissant au cours d'une diète amincissante.

L'efficacité de Garcinia Cambogia

Pendant un régime, tout nutritionniste conseillera de privilégier les fruits et les légumes, riches en minéraux, en vitamines, en fibres mais aussi et surtout en acide de fruits. Concernant plus particulièrement Garciania Cambogia, il s'avère que sa peau contient de l'acide hydroxycitrique ou HCA qui est recommandé pour la combustion de graisses. Selon diverses études menées en ce sens, le HCA favorise la combustion des graisses dans l'organisme. Il empêche également la production de citrate lyase qui est le facteur de la formation des amas graisseux. D'une part, cet acide accroit le taux de sérotonine chimique au niveau du cerveau afin de supprimer l'appétit en grande partie pour éviter les sensations de faim entre les principaux repas. Néanmoins, les recherches scientifiques ont révélé que la perte de poids s'élève seulement à 2kg de plus auprès des personnes ayant pris Garcinia Cambogia comparé à celles qui n'en ont pas consommé.

Garciania contre le cholestérol et la glycémie

Il s'avère également que Garcinia Cambodgia offre de bons résultats auprès des diabétiques et des personnes qui souffrent d'une montée en flèche de leur taux de mauvais cholestérol. Ces études ont permis d'établir que Garcinia Cambogia aidait l'organisme à abaisser le taux d'insuline chez les diabétiques de type 2 et de mauvais cholestérol. Toutefois, il n'est pas recommandé de prendre Garciania en même temps qu'un quelconque traitement contre l'hyperglycémie en raison d'un abaissement trop fort de la glycémie, ce qui pourrait gravement nuire à la santé du curiste.

Les effets notoires de Garcinia Cambodgia

La prise de Garciania Cambogia n'est pas sans effets indésirables. Les effets notoires les plus courant sont entre autres :

la bouche sèche.

les troubles gastriques et intestinaux.

la somnolence.

les céphalées.

les troubles hépatiques.

Compte tenu de ses inconvénients, il est déconseillé de faire une cure à base de Garcinia Cambogia à moins de n'avoir consulté préalablement un médecin. Bien qu'aucune étude n'a pu prouver que ce soit le fruit qui ait réellement causé tous ces troubles.

Les interactions avec d'autres médicaments

Si on suit un autre traitement médicamenteux avant de commencer une thérapie amincissante à base de Garcinia Cambogia, il faut le signaler au médecin traitant. En effet, il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec la substance. De ce fait, l'association de Garcinia avec l'un des traitements ci-après est déconseillée :

anti-allergiques.

les antalgiques.

anti-asthmatique.

cure de fer pour soigner l'anémie.

la warfarin (un produit qui liquéfie le sang).

anti-glycémique (injections d'insuline).

les médicaments soignant les troubles psychiatriques.

Pour qui est Garcinia Cambogia

Garcinia Cambogia est adapté aux adultes qui désirent perdre du poids efficacement. Dans tous les cas, il est préférable de consulter un médecin avant d'en consommer pour les raisons sanitaires cités précédemment. C'est en outre pour cette raison que Garcinia Cambodgia est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent, aux personnes d'un certain âge, aux enfants en bas âge et aux adolescents en pleine croissance. De même, on éviter d'en consommer si on a des problèmes rénaux, hépatiques, biliaires ou cardiaques. Seul un bilan de santé ordonné par un médecin pourra déterminer si Garcinia Cambogia est adapté aux dispositions organiques du curiste. Ce bilan pourra également révéler les véritables causes de la prise de poids ou l'incapacité de l'organisme à en perdre efficacement.