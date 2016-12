Compléments alimentaires : s'informer avant de choisir

Sur le plan du principe actif, il faut savoir que si les compléments alimentaires sont si sollicités, c'est notamment à cause de leur action positive sur de nombreux inconvénients de la vie moderne comme le stress, l'excès de poids et surtout sur le tonus musculaire.

Évidemment, malgré les résultats probants apportés par ces produits sur ces différents problèmes, il n'est pas recommandé d'y avoir recours sans l'assistance et le contrôle d'un nutritionniste professionnel car comme tous les produits médicaux, ces compléments alimentaires à base de protéine peuvent être dangereux pour l'organisme dans certaines circonstances.

Les compléments alimentaires étant nombreux et diversifiés, il faudra donc bien déterminer vos objectifs avant de choisir les catégories qui vous conviennent le plus. Evidemment, cela suppose donc avant tout de connaître exactement l'effet de chaque catégorie sur l'organisme.

Le principe de fonctionnement des compléments alimentaires

Si aujourd'hui les compléments alimentaires sont aussi vantés par les sportifs que par les patients sous cure d'amaigrissement, c'est notamment pour son efficacité à contribuer à la réalisation des différents objectifs fixés par ces deux catégories d'individus.

Pour comprendre le secret du principe de fonctionnement de ces produits diététiques dans les deux cas, il faut avant tout savoir que quel qu'il soit, un complément alimentaire est toujours conçu pour l'essentiel à base de protéine. En effet, ces macromolécules, présentes naturellement dans le corps humain et conçues à partir des différents acides aminés qui existent dans la nature, possèdent des propriétés biochimiques qui font qu'elles peuvent parfois être énergisantes et contribuent même sous certaines conditions à l'élimination des tissus adipeux.

Dans le cas des patients sous cure d'amaigrissement, c'est cette deuxième propriété qui explique le recours aux compléments alimentaires. En effet, il faut comprendre qu'en général l'organisme a besoin de calories pour fonctionner. Dans la vie de tous les jours, cet apport est assuré par les nutriments issus de l'alimentation : glucide (sucre), lipide (graisse)… Lorsque l'organisme fait face à un excès d'apport en énergie, il va dès lors les stocker sous forme de graisse, ce qui va par conséquent provoquer le surpoids chez l'individu. Inversement, lorsque l'apport en calories fait défaut, l'organisme, après avoir puisé dans ses réserves de graisse, va finir par faire appel à la propriété énergisante des protéines essentiellement stockées au niveau des muscles : ce qui va dès lors provoquer une fonte de muscles.

Ainsi, en faisant appel aux compléments alimentaires à base de protéine sans calories, un individu va inciter son organisme à puiser dans ses réserves de graisse, ce qui va alors avoir comme conséquence un amaigrissement automatique. En ce qui concerne les sportifs, notamment les adeptes de la musculation, il faut savoir que lorsque l'organisme fait face à un excès de protéine dans le corps et donc d'acides aminés (du fait que l'organisme casse toutes les macromolécules de protéine qui lui sont apportées pour ne les garder que sous forme d'acides aminés en fonction de ses besoins), la règle veut qu'il les stocke au niveau des muscles, ce qui permet par conséquent de récupérer beaucoup de masse musculaire lors des entraînements.

Quels compléments alimentaires choisir ?

Devant la diversité des compléments alimentaires, il faut bien choisir son produit en fonction de ses besoins. Ainsi, si votre objectif consiste à prendre de la masse musculaire pour les besoins de vos activités sportives, seules certaines catégories de compléments vous sont recommandées. Parmi elles, il y a évidemment la fameuse « créatine », qui, grâce à ses propriétés endurantes permettent de renforcer les capacités de résistance des muscles et vous permettra ainsi de développer rapidement le volume de la masse musculaire. De plus, cette substance, (qui existe à l'état naturel dans le corps) offre également des propriétés récupératrices intéressantes pour les sportifs de haut niveau. Toutefois, veillez à ne prendre que de la créatine mono-hydratée car les autres catégories ne sont pas aussi efficaces.

La « BCAA » s'inscrit aussi dans cette catégorie, étant donné ses effets anti-cataboliques (anti-fonte musculaire), et il en est de même pour le « Fenugrec », qui, lui aussi, est un complément intéressant pour les sportifs, notamment à cause de ses vertus anabolisantes (qui augmente le volume musculaire).

Par contre, la « Whey protéine » et la « spiruline » sont les plus recommandées à ceux qui suivent un régime amincissant, pour leurs vertus de coupe-faim et de substitut complet, des aliments riches en énergie comme le lait ou la viande.