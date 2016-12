Xenical pour l’amincissement

L'orlistat est une molécule utilisée pour la perte de poids. L'avantage avec ce médicament est de pouvoir empêcher que les sucres et les graisses alimentaires ne soient transformés en tissus graisseux par l'organisme. Pour cela, la molécule contenue dans Xenical bloque la synthèse et empêche alors que les graisses ne s'installent. Ainsi, une fois que vous avez perdu vos kilos superflus, la molécule empêche votre organisme de les reprendre à condition de bien vous alimenter et de faire du sport.

Les propriétés bienfaisantes de l'orlistat

Le véritable obstacle qui empêche l'organisme d'éliminer suffisamment de calories est l'alimentation. En effet, la combustion de graisses est un phénomène intermittent. Elle n'est pas permanente. Aussi, en prenant Xenical, vous êtes assuré d'éliminer plus de 50% de graisses en plus car la combustion du gras est permanente. L'organisme brûle effectivement 200 calories sur 1000 que vous consommiez à travers votre alimentation, d'où l'utilité de bien surveiller ce que vous mangez et à quel moment.

Les aliments à bannir et à privilégier

Les mauvais aliments pour la diète

Quand vous prenez Xenical, vous devez l'associer à une alimentation équilibrée et variée. Ne choisissez pas n'importe quel aliment dans la mesure où votre corps doit être bien nourri sur le plan qualitatif et non quantitatif. A ce propos, les graisses et les sucres se trouvent surtout dans les fritures, les pâtisseries, mes viennoiseries mais également dans les boissons sucrées industrielles. Evitez tous ces aliments vous permettra d'entretenir votre santé et d'être en pleine forme, tout en évitant l'apparition d'autres maladies comme l'hypercholestérolémie ou le diabète.

Les aliments à privilégier

Xenical vous aidera à éliminer le gras en excès dans votre organisme. Mais le fait de manger sainement vous aidera également à rester en bonne santé plus longtemps et à garder votre poids stable une fois les kilos supprimés. De ce fait, mangez des légumes qui sont riches en fibres. Prenez le temps de manger des fruits ainsi que des céréales. Les féculents sont également à prendre en compte car ils sont riches en sucres lents. Vous pouvez troquer votre soda contre une bouteille d'eau avec une rondelle d'orange. Sachez dans tous les cas que les lipides, les protides et les glucides sont utiles au fonctionnement de votre organisme mais en quantité moindre.

Le sport contre la sédentarité

Lorsque vous ne bougez pas beaucoup, votre corps n'arrive pas à brûler les graisses, d'où la prise de poids même si vous ne mangez pas beaucoup entre les principaux repas. Le corps a effectivement besoin d'une activité physique pour brûler les calories. Après l'alimentation riche en calories, la sédentarité est l'autre cause de la prise de poids. Pour y remédier, faites du sport. A ce propos, vous pouvez consacrer un moment dans la journée pour vous adonner à une activité dans laquelle vous brûlerez des calories. Faites du jogging avec vos amis ou vos proches, allez en salle ou faites du sport chez vous avec un appareil de musculation. L'objectif commun étant de brûler la graisse. Cette graisse deviendra en effet le principal carburant de votre corps pour faire grossir vos muscles, qui viendront affiner votre silhouette. En associant le sport à la prise de XenicalOrlistat, vous avez plus de chance que votre traitement amincissant fonctionne et donne les meilleurs résultats.

Les contre-indications avec Xenical Orlistat

Consultez toujours votre médecin si vous avez du mal à perdre du poids. Vous ferez un bilan de santé avant de commencer votre cure de Xenical. Les résultats de votre bilan permettront à votre médecin de définir la meilleure conduite à tenir pour perdre des kilos de graisses. Néanmoins, l'utilisation de ce médicament n'est pas sans danger pour certaines personnes. Si votre état de santé ne le permet pas, ne faites pas de traitement d'orlistat ou optez pour une autre méthode. Voici les contre-indications au traitement (cette liste n'est pas exhaustive) :

boulimie ou anorexie.

grossesse.

pancréatite.

diabète 1 ou 2.

Syndrome de malabsorption chronique.

hypothyroïdie.

insuffisance bilaire, hépatique, rénale ou cardiaque.

Les dosages de Xenical

La prise de Xenical doit se conformer à la prescription de votre médecin. En général, le médicament n'est pas conseillé aux enfants sauf avis médical contraire. Dans tous les cas, il vous faut respecter les doses prescrites ou demandez avis à votre pharmacien :