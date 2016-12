Les principes de base du régime crétois : faciles à suivre

La Crète est une petite île grecque perdue au milieu de la Méditerranée et qui est surtout célèbre pour deux choses : la beauté de ses paysages qui lui vaut d'être l'une des destinations touristiques les plus prisées par les Européens et son régime 100% naturel dont les bienfaits ont convaincu les diététiciens du monde entier. Contrairement aux idées reçues, ce régime n'est pas amincissant mais il permet de garder une bonne santé cardio-vasculaire et contribue ainsi à augmenter l'espérance de vie. A l'instar du régime suivi par les habitants d'Okinawa, au Japon, il repose essentiellement sur une hygiène alimentaire irréprochable qui préserve le cœur des effets dévastateurs du mauvais cholestérol. En effet, il faut savoir que si l'alimentation est trop riche en graisse, cette dernière finit par se déposer en couche épaisse sur les parois des vaisseaux sanguins. Les capillaires se raidissent alors de plus en plus et les ruptures d'anévrisme sont à craindre chez les sujets en surpoids. Il n'est pas étonnant de ce fait que les accidents vasculaires, les fameuses crises cardiaques, soient en hausse dans les pays ou la consommation de fast-food et la malbouffe en général sont élevées. Les crétois n'ont pas ce problème car leur alimentation est équilibrée et pauvre en graisses animales. Il est temps d'approfondir les principes de base de ce régime miraculeux.

Les principes de base du régime crétois

Le régime crétois, également appelé régime méditerranéen, repose d'abord sur une consommation accrue de fruits et de légumes, ainsi que de beaucoup de poissons pauvres en graisse et très peu de viande, exception faite de la viande de mouton. Les plats sont exclusivement cuisinés à l'huile d'olive et la consommation de beurre et de lait de vache est limitée. Sauf les fromages crus, comme la feta, et les yaourts allégés sont autorisés et assurent l'apport en calcium nécessaire à un bon équilibre métabolique. Le pain et les céréales assurent quant à eux l'apport en sucres lents tandis que les sucres rapides qui font rapidement grossir sont à bannir. Autre astuce : remplacer le sucre par du miel, bien plus goûteux et excellent pour la santé. Enfin, les crétois consomment à chaque repas une petite quantité de vin rouge qui est réputé jouer un rôle important dans la prévention des maladies cardio-vasculaires. En plus de diminuer les risques d'obésité et de maladies cardiaques, le régime crétois aurait aussi le pouvoir de réduire d'un cinquième les risques de contracter la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

En plus du respect de ces quelques principes culinaires, les spécialistes du régime crétois recommandent aussi de faire régulièrement de l'exercice, une petite promenade digestive après le déjeuner fait très bien l'affaire, et d'éviter de grignoter entre les repas. Par ailleurs, la cuisson au barbecue, au four et aux microondes est à éviter au profit de la cuisson à l'étouffée ou à la vapeur qui conserve les saveurs et les nutriments des aliments. En dernier lieu, il faut savoir que de nombreuses études ont démontré que l'un des secrets du régime crétois était la convivialité à table. En effet, manger dans une ambiance détendue favoriserait la mastication car on prend le temps de savourer chaque plat et cela permettrait ainsi de se rassasier avec de petites quantités. Bref, le régime crétois, c'est tout un art de vivre.

Le régime crétois au quotidien : quelques idées de recettes

Les salades fraîches et légères, aussi bien de fruits que de légumes, sont à adopter absolument car elles permettent de manger cru, sans que les vitamines et autres nutriments aient été altérés par une cuisson quelconque. En entrée, les gourmets pourront par exemple servir à leurs invités une petite salade de mâche agrémentée de quelques pignons grillés et arrosée d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de jus de citron. Autres possibilités : une jardinière de légumes ou de la laitue débitée en fines lanières et accompagnée de raisins secs et de petites crevettes à l'ail, avec du pain. En guise de plat principal, servir ensuite un filet de poisson cru mariné (saumon, lotte ou autre) et des pommes de terre en papillote ou bien une petite volaille agrémentée d'un gratin d'aubergines ou d'un cake aux olives, surprenant et très facile à faire. En dessert, rien de tel que des fruits frais de saison ou une petite portion de compote allégée. Les yaourts au miel et les céréales seront quant à eux servis au petit déjeuner, avec un œuf brouillé ou du jambon maigre, sans couenne. Il existe mille et une variantes à ces recettes. Il suffit d'oublier tout ce qui est charcuterie et viande rouge et de faire preuve d'un peu de créativité et le tour est joué.