Le régime Mayo, un régime hypocalorique efficace

Comme tous les régimes hypocaloriques, le régime Mayo doit être suivi avec précaution. Ainsi, il est vivement recommandé de se faire suivre par un spécialiste avant, pendant et après le régime. Il faut également garder à l'esprit que le régime Mayo constitue une véritable révolution alimentaire et qu'il faut par conséquent adopter de nouvelles habitudes afin de perdre du poids de manière sensée et durable.

Principe du régime Mayo

Le régime Mayo se base sur un principe très simple : lorsqu'on diminue les apports caloriques, on perd inévitablement du poids. Dans le but de faire perdre du poids aux personnes qui décident de l'adopter, le régime Mayo leur propose de contrôler rigoureusement leur alimentation quotidienne en établissant une liste d'aliments à proscrire et une liste d'aliments autorisés. Le régime Mayo implique cependant des carences inévitables, d'où l'impossibilité de le suivre durant une trop longue période. Ainsi, la durée du régime ne doit surtout pas excéder deux semaines.

Concrètement, le régime Mayo et un régime qui privilégie la consommation de protéines. Au cours du régime, on prend trois repas par jour et on a le droit de boire autant qu'on le souhaite tout au long de la journée, qu'il s'agisse d'eau, de thé, ou de café sans sucre.

Au cours d'un régime Mayo, il est interdit de consommer du sucre, de l'alcool, tout assaisonnement à base de graisse, des féculents, des laitages ainsi que des légumes secs. Du côté des aliments autorisés, tout candidat au régime peut consommer des légumes tels que le céleri, les courgettes, les épinards, les salades, les tomates ou encore les concombres. Il est également possible de manger de l'œuf à tous les repas à raison de six œufs au maximum pendant une journée. Enfin, il est possible de consommer de la pamplemousse mais en prenant soin d'en limiter la quantité.

Menu type d'un régime Mayo

Au petit déjeuner, on peut boire le jus d'un demi pamplemousse, manger deux œufs cuits sans graisse, du café ou du thé sans sucre. Au déjeuner, on peut reprendre de l'œuf accompagné d'une assiette de légumes, du jus d'un demi-pamplemousse et d'une tasse de thé ou d'un café sans sucre. Le dîner doit cependant être léger. Il peut être constitué de deux œufs, d'une assiette de légumes, d'un toast ou d'une biscotte non beurrée ou tartinée et d'une boisson sans sucre.

Les atouts du régime Mayo

Le régime Mayo présente de nombreux avantages. Dans un premier temps, la perte de poids est rapide, cela se comprend aisément dans la mesure où on ne consomme pas plus de 800 calories par jour. En deux semaines, il est possible de perdre jusqu'à six kilos. Le régime Mayo a par ailleurs la particularité d'être facile à suivre et fera le bonheur de ceux qui n'aiment pas trop faire la cuisine.

Les limites du régime Mayo

Le principal point faible du régime Mayo se trouve dans le fait que l'organisme souffre d'une carence importante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est vivement déconseillé de suivre ce régime pendant plus de deux semaines. Dans la mesure où la perte de poids se fait de manière très rapide, il faut être vigilant pendant la période « après régime » car le corps a tendance à vouloir récupérer et nombreux sont ceux qui ont eu la mauvaise surprise de reprendre tous les kilos perdus de manière toute aussi rapide. Le régime Mayo présente également l'inconvénient d'être très monotone. En effet, les plats se suivent et se ressemblent et nombreux sont ceux qui se lassent facilement. En plus, du fait de la petite quantité de nourriture autorisée, on a souvent faim, d'où la grande difficulté de ne pas craquer. Enfin, le régime Mayo ne prévoit pas de phase de stabilisation, phase pourtant indispensable pour garder le poids atteint après le régime et éviter l'effet yo-yo.