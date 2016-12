Les écoles privées, des écoles à part entière

Nombreuses sont les écoles privées qui ouvrent leurs portes pour offrir leurs services. Les cibles sont évidemment les parents et leur progéniture. Dans l'objectif de laisser à leurs enfants le meilleur héritage que représente l'éducation, les parents se heurtent souvent à un choix bien embarrassant, vu le nombre élevé des écoles privées qui existent. Ils sont prêts à payer cher le coût des études de leurs enfants. De notre choix dépend l'avenir de nos jeunes, et par conséquent, nous devrions connaître ce qu'est une école privée, et jusqu'où on peut aller pour lui confier leur éducation.

Les différents statuts des écoles privées

Trois statuts officiels sont propres aux écoles privées : "reconnue par l'Etat", "sous contrat d'association avec l'Etat" et "hors contrat ou non reconnue par l'Etat". La première catégorie est réellement reconnue par l'Etat qui lui accorde une enveloppe de subvention. Cette reconnaissance résulte d'un contrôle de la qualité pédagogique, des locaux, des équipements, de l'administration, de la gestion et des finances de l'école après quelques années d'existence. A partir de la période où une école est reconnue par l'Etat, elle est sous contrôle exclusif de ce dernier, doit l'informer de tous les mouvements de l'école et respecte les programmes officiels. Les écoles sous contrat d'association avec l'Etat reçoivent également une aide financière de celui-ci, applique les programmes du ministère en respectant les normes des horaires et des effectifs imposés. Par ailleurs, les écoles privées hors contrat appliquent leur propre programme et leurs méthodes d'enseignement, recrutent leurs enseignants sans avoir à rendre compte à l'Etat.

Le mode de financement des écoles privées

Il existe des écoles privées qui obtiennent des aides financières. Cette subvention peut venir de la commune où l'école est implantée, selon son statut officiel. Grâce à l'accueil des boursiers, la commune de résidence de ces derniers apporte sa participation au financement de l'école. Sinon, les parents contribuent également à tous les frais occasionnés par le fonctionnement d'une école privée. Le jumelage avec une autre école peut aussi être bénéfique pour une école privée et lui apporter une aide (livres et matériels scolaires, échanges entre les élèves ou étudiants).

Les diplômes délivrés par les écoles privées et leur valeur

Les écoles privées, qu'elles soient reconnues par l'Etat, sous contrat d'association avec l'Etat ou hors contrat, délivrent des diplômes d'Etat après réussite aux examens officiels jusqu'à un certain niveau (CAP, BEP, Baccalauréat, BTS...). Les sujets d'examen sont les mêmes et les étudiants venant des écoles privées non reconnues par l'Etat les traitent avec ceux des étudiants des écoles publiques. Il existe tout de même certaines écoles privées qui délivrent un diplôme d'école, qui n'a rien à voir avec un diplôme d'Etat. Ces diplômes peuvent être visés par le ministère de l'Education nationale si l'école est reconnue par l'Etat. Ce visa représente la reconnaissance du niveau d'études au niveau national, et de ce fait, ouvre la porte des établissements publics pour des études supérieures sur place ou à l'étranger. Au même titre, une homologation est également un moyen d'établir la classification officielle. Cela peut être effectué par la Commission nationale des Certifications Professionnelles (CNCP), mais elle n'est valable que sur le territoire national.

Reconnaître les meilleures écoles privées

La fréquentation d'une école privée n'est pas imposée, chacun est libre de choisir l'école qui lui convient. Seulement, avant toute décision, il serait préférable de recueillir le maximum d'informations sur les locaux, le taux de réussite des élèves ou étudiants, le coût, la qualité d'enseignement, les débouchés éventuels, la poursuite des études, l'effectif, le suivi des études et la discipline qui régit l'école, avant d'opter pour telle ou telle école privée.