Les raisons qui font choisir la maison de retraite

Les personnes âgées ont un état de santé de plus en plus sensible et fragile à mesure qu'elles avancent dans l'âge. C'est ainsi que toutes sortes de difficultés peuvent surgir à tout moment. Une personne âgée n'entre pas forcément dans une maison de retraite parce qu'elle est malade ou dépendante. Elle peut juste avoir un léger handicap de manière évolutive ou non, ou une indépendance limitée.

La consultation d'un gérontologue s'avère alors nécessaire et ce dernier lui viendra en aide en la redirigeant dans des endroits adaptés à son état. C'est la raison pour laquelle on rencontre différents types de maisons de retraite. Il est tout à fait possible d'engager une infirmière ou une aide-soignante à domicile, mais beaucoup de difficultés peuvent se poser, ce qui ne facilite ni la vie de la personne concernée, ni celle de son entourage, et ce sont les principales raisons qui font qu'une personne doit intégrer une maison de retraite.

Une meilleure qualité de vie dans les maisons de retraite

Le maintien à domicile n'est pas vraiment une solution étant donné que le soin est compliqué et onéreux pour permettre aux personnes âgées de vivre normalement. Effectivement, une personne en perte d'autonomie sera mieux soignée et mieux entourée dans les maisons de retraite. Les établissements spécialisés dans l'accueil des personnes dépendantes sont équipés de chaises roulantes, de déambulateurs et d'ascenseurs pour faciliter le déplacement des résidents au sein de l'établissement.

Avec ces équipements, ils peuvent évoluer sans problème et vivre dans la propreté et le confort, ce qui est dans leurs droits. Leur qualité de vie sera améliorée et très bien entretenue. Outre les équipements, les résidents auront à leur disposition un personnel qualifié pour s'occuper d'eux et des infrastructures qui leur facilitent la vie. Ils ne devront ainsi avoir aucune crainte dans ce domaine précis.

Un accès facile aux soins médicaux dans les maisons de retraite

L'état de santé des personnes âgées étant plutôt précaire, certaines petites maladies évoluent également avec l'âge et le temps. Les personnes âgées ont souvent des handicaps mineurs tels qu'une mauvaise vue, un rhumatisme persistant ou une difficulté à marcher.

Elles peuvent être aussi sujettes à des troubles cardio-vasculaires, à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson et aux troubles moteurs. Ces personnes ont ainsi besoin d'une surveillance médicale permanente et la maison de retraite constitue l'endroit idéal qui répond aux normes requises pour leur octroyer la sécurité et tous les soins nécessaires tels que la kinésithérapie, le massage ou l'orthophonie, relatifs à leur état. Ces établissements sont efficaces grâce à leur procédure d'urgence et un personnel médical dont un médecin de garde présent 24 heures sur 24 sur les lieux.

Les établissements médicaux sont conseillés pour les personnes en perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie est évaluée selon son AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources) qui tient compte de 10 variables fondamentaux discriminants (la communication à distance, le déplacement à l'extérieur et à l'intérieur, le transfert, l'élimination, l'alimentation, l'habillage, la toilette, l'orientation et la cohérence), et de 7 variables illustratives (l'activité en temps libre, le suivi de traitement, l'achat, le transport, le ménage, la cuisine et la gestion de biens et de budget).

La maison de retraite, pour échapper à la solitude

Les personnes âgées qui vivent seules sentent la solitude leur peser et à long terme, peuvent devenir dépressives. Leur intégration dans les maisons de retraite, où elles peuvent se faire de nouveaux amis ou retrouver des vieilles connaissances, leur fait bénéficier d'un réel épanouissement dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Outre les connaissances, l'amitié et la relation qu'elles peuvent entretenir avec les autres résidents, chacun aura la possibilité de participer à des événements festifs, culturels et sportifs.

Les maisons de retraite : une solution au problème de moyens financiers

La valeur de la pension perçue par les retraités ne suffit pas souvent à subvenir à leurs besoins quotidiens, surtout s'ils ont besoin d'un soin particulier ou d'un équipement spécifique et c'est la raison pour laquelle la maison de retraite sera la meilleure solution possible. En effet, la personne y sera très bien entretenue et de plus, ne se retrouvera plus face aux problèmes financiers.

Pour honorer les frais des maisons de retraite, elle peut intégrer ces établissements dans la légalité et avoir recours à l'aide sociale aux personnes âgées qui prend en charge une partie des frais. 90% de la pension du retraité seront versés à l'établissement de leur choix et ses enfants auront à s'acquitter de l'obligation alimentaire des descendants.

Cette obligation alimentaire des descendants est impérative et régie par le Code Civil de l'article 205. Ainsi, ses enfants sont obligés de payer cette somme. Si la somme obtenue par l'association des 90% de la pension et de l'obligation alimentaire ne suffit pas pour honorer les frais des établissements, il revient à l'aide sociale de la compléter.

Plusieurs formes d'aides sociales existent selon le cas traité : il y a par exemple l'APL (Aides Personnalisés au Logement), l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et les aides fiscales. Pour se voir octroyer ce genre d'aide, il faut remplir les conditions exigées par les Centres, préparer les documents nécessaires et entamer la procédure de la demande avant d'entrer dans une maison de retraite.