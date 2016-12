Choisir une maison de retraite pour un malade d’Alzheimer

Lorsqu'une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle est bien souvent déboussolée et peut ressentir des difficultés à s'adapter au quotidien. Ceci est dû au fait que les tissus cérébraux sont atteints et que les facultés mentales se perdent d'une manière progressive et irréversible.

Les maisons de retraite proposent des formules adaptées aux malades d'Alzheimer. Des personnes qualifiées assurent leur accueil et mettent tout en œuvre pour assurer leur bien-être.

Les établissements qui accueillent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer

Lorsqu'un membre de sa famille est atteint de la maladie d'Alzheimer, la question de son hébergement au sein d'une maison de retraite est toujours délicate. En effet, il est difficile d'avoir l'assurance que celui-ci recevra l'attention et les soins dont il a besoin.

Aujourd'hui, les familles peuvent être tranquilles. Il existe désormais des structures adaptées qui sont destinées à accueillir des personnes atteintes de différentes maladies qui portent atteinte à leur autonomie. Il existe désormais plus de 6 000 établissements qui se disent prêts à accueillir ces personnes que ce soit d'une manière temporaire ou permanente. Il s'agit notamment des EHPAD ou

Établissements pour personnes âgées dépendantes avec convention tripartite, des centres de soins destinés à accueillir des patients pour une durée indéterminée ainsi que toute structure pouvant accueillir des individus d'un certain âge mais qui n'ont pas signé de convention tripartite.

Bien choisir l'établissement

Avant même d'arrêter votre choix, vous devez prendre en compte un certain nombre de critères. Vous devez impérativement effectuer différentes visites afin d'être certain de faire le meilleur choix. Au cours de ces visites, aucun détail ne devra vous échapper !

Une fois que vous arrivez au sein d'un établissement qui vous intéresse, vous devez vous assurer que les personnes qui y vivent déjà ont une bonne mine et ont l'air bien en forme. Posez différentes questions aux personnes sur place et assurez-vous que les résidents peuvent prendre certaines décisions simples et qu'ils peuvent faire des petites promenades lorsque l'envie leur en prend. Vérifiez également que les croyances ainsi que les petites manies de chacun sont respectées. Assurez-vous que les petits problèmes qui peuvent devenir des grands sont traités à temps (les problèmes d'incontinence par exemple).

Du côté du personnel, posez-vous des questions sur le nombre de personnes qui prodiguent des soins par rapport à l'effectif accueilli ainsi que sur les différentes formations que celles-ci ont suivi. Vous devez aussi vous renseigner sur le personnel qui travaille de nuit, sur leur effectif mais aussi sur leurs qualifications. Dans la mesure où les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent se montrer difficile, renseignez-vous sur la manière dont les cas difficiles sont traités et comment sont appréhendées les inquiétudes des résidents.

Mis à part les caractéristiques du personnel et de l'accueil des résidents, vous devez aussi observer le bâtiment dans lequel votre proche sera accueilli. Dans un premier temps, vous devez prendre en compte la distance le séparant de votre domicile. Il est préférable de choisir un établissement qui ne se trouve pas trop loin et qui est facilement accessible.

En ce qui concerne les différentes chambres, assurez-vous qu'il vous est possible de les personnaliser : ceci évitera un dépaysement total. Du côté du confort, portez une attention particulière aux sanitaires. Pour ce qui est de la sécurité, vérifiez que les sorties sont bien surveillées et que le jardin est bien clôturé. Tout ceci évitera bien des mauvaises surprises.

Avant d'arrêter votre sélection, vous devez aussi vous préoccuper de la vie sociale de votre proche au sein de la maison de retraite que vous aurez choisie. Renseignez-vous sur les différentes activités qui sont organisées (quel type ? Quelle fréquence ?...) sur les heures de visite, sur le nombre de personnes qui peuvent venir visiter un résident et leurs âges (les enfants ont-ils le droit de venir). Il est également utile de connaître la qualité de la nourriture, souvent le dernier petit plaisir des personnes âgées.

Dans tous les cas, prenez votre temps car le choix d'une maison de retraite pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer porte à conséquence. Pour éviter les désagréments, faites vos investigations le plus tôt possible. N'hésitez pas à faire confiance au bouche à oreille et glanez le plus d'informations possibles sur la fiabilité et la notoriété de l'établissement. Le bien-être de votre proche en dépend, et le vôtre aussi !