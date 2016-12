La programmation neuro linguistique, une nouvelle manière de compréhension

Mais, étant donné que la programmation neuro linguistique peut couvrir des domaines très vastes, n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances peut se targuer d'être un PNListe. C'est pourquoi il est recommandé de s'informer sur la personne ou la société qui propose des séances de PNL.

Histoire de la programmation neuro linguistique

La PNL a été inventée en 1970 par John Grinder et Richard Bandler. Ils se sont basés sur l'observation et les travaux de trois psychothérapeutes : Milton Erikson, le créateur de l'hypnose eriksonnienne, Virginia Satir et Fritz Perls. Même si le terme de programmation neuro linguistique peut sembler compliqué, elle s'appuie sur des principes assez simples.

Le mot programmation désigne certains de nos comportements émotionnels, ils peuvent être cognitifs, visuels, auditifs, etc. Le terme neuro désigne toute notre activité neurologique, ce sont nos idées et nos croyances qui construisent notre personnalité.

Enfin, le terme linguistique est notre manière d'exprimer et de transmettre une émotion. C'est la linguistique qui est le lien entre notre pensée et le reste du monde. La programmation neuro linguistique pense que chacun est capable d'atteindre ses objectifs même s'ils paraissent difficiles.

Le postulat est que notre manière d'exprimer (la linguistique) ne donne qu'un aperçu de nos comportements et de nos idées. Si on pouvait appliquer directement nos sensations et notre pensée sur un objectif, il serait beaucoup plus facile de l'atteindre.

Ces concepts peuvent s'appliquer à tous les domaines. On peut donc les utiliser dans des secteurs aussi variés que l'éducation, les stratégies de vente, le sport ou les techniques de communication pouvant aller jusqu'au matraquage et à la manipulation.

Une thérapie de programmation neuro linguistique a une durée d'environ 6 mois. Si au-delà de cette période, le patient ne donne pas de résultats, il sera peut-être nécessaire de songer à un changement d'objectif, qu'il soit personnel ou professionnel.

Quelques exemples de programmation neuro linguistique

L'un des exemples les plus utilisés de la PNL est de déduire un comportement à partir d'émotions. Il faut savoir que chaque personne possède une tendance émotionnelle, elle peut être auditive, visuelle ou cognitive.

On peut déduire cette tendance par la linguistique de la personne. Par exemple, une personne visuelle dira des phrases du genre : « j'imagine que », « je vois » et « visiblement ». Celle qui a une tendance auditive dira plutôt : « bien entendu », « j'entends », « n'écoutant que » et « c'est inouï ».

Enfin, celle qui est cognitive utilisera : « Ça me touche », « je sens » ou « les pieds sur terre ». Comme on peut le voir, ce sont des comportements assez faciles à déduire et qui permettent de mieux comprendre la personne.

Un autre exemple est le témoignage oculaire, supposons qu'on pose une question du genre : « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? » Si le regard se pose droit sur la personne qui lui a posé la question, c'est qu'il visualise le souvenir et dit la vérité.

Si le regard pointe vers le haut et à droite, c'est qu'il invente un souvenir et donc qu'il ment. Évidemment, ce comportement est subjectif et ne donne pas toujours de résultats exacts, mais c'est un bon moyen de comprendre la personne.