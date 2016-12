Norlevo : la pilule contraceptive d’urgence

Norlevo est une pilule d'urgence utilisée dans les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé si on souhaite éviter une grossesse non désirée. Cette contraception d'urgence est composée de Lévonogestrel qui empêche la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde ou retarde l'ovulation qui est la libération de l'ovule par l'ovaire.

Qu'est-ce qu'une contraception d'urgence

La contraception d'urgence ou pilule du lendemain est une pilule contraceptive utilisée ponctuellement pour les raisons évoquées plus haut. Il existe de nombreuses marques de pilules contraceptives dont Norlévo. Après une relation sexuelle mal protégée, l'objectif est d'empêcher la grossesse. En revanche, la pilule du lendemain n'est pas un médicament abortif. Si la fécondation a eu lieu avant la prise de la contraception d'urgence, cette dernière ne pourra pas interrompre le processus gestationnel.

Quand et comment prendre Norlévo

Si la contraception classique a échoué (préservatif déchiré, pilule contraceptive oubliée), on peut retarder l'ovulation sinon empêcher la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde en prenant Norlevo. Aussitôt que les règles surviennent, il est conseillé de consulter un médecin pour connaître la conduite à tenir après l'incident.

Quel dosage de Lévonogestrel

Norlevo ne contient qu'un unique comprimé à base de Lévonogestrel. Il faut de ce fait avaler cette pilule au plus dans les 72 heures suivant le rapport sexuel à risque.

Norlevo est-il efficace

Norlevo n'est efficace que dans l'intervalle de 72 heures après le rapport risqué. De ce fait, les relations sexuelles avant ou après ces 72 heures ne pourront pas être prises en charge par le lévonogestrel.

Comme il s'agit d'une méthode de contraception non abortive, Norlévo ne peut pas arrêter une grossesse déjà en cours. Si les règles ne surviennent pas en dépit de la prise de la pilule d'urgence, il n'y a pas de risques que le Lévonogestrel cause une quelconque malformation pour le fœtus. Cependant, il n'a pas encore été établi qu'un surdosage ne puisse pas atteindre le bébé à naître, d'où l'intérêt de consulter un médecin dans les plus brefs délais.

Est-il possible de tomber enceinte après Norlevo

Il est fort probable de devenir rapidement fertile après la prise d'un comprimé de lévonogestrel. De ce fait, il est recommandé d'utiliser des contraceptions mécaniques jusqu'à ce que le cycle revienne à la normale. On peut utiliser par exemple des spermicides, des préservatifs ou encore des diaphragmes pour éviter de tomber enceinte.

Quels ont les effets indésirables du lévonogestrel

Les effets notoires les plus courants à la suite du comprimé de lévonogestrel sont la fatigue, la sensation de vertige et les vomissements. Si les vomissements surviennent dans les 3 heures suivant la prise du Norlevo, il est vivement recommandé de prendre une nouvelle pilule.

Les règles devraient survenir à la date prévue après la prise de Lévonogestrel. Toutefois, elles peuvent se manifester quelques jours avant ou après la date prévue et être abondantes. Dans tous les cas, il faut continuer à prendre la pilule classique et terminer la plaquette. Ainsi, on est assuré de ne pas être enceinte même si les menstruations tardent un peu à resurgir.

Quelles sont les contre-indications de la pilule

Sur le plan sanitaire

Certaines maladies hépatiques ne permettent pas la prise de pilule contraceptive comme Norlévo. En effet, cela pourrait réduire l'efficacité du lévonogestrel qu'il contient.

Sur le plan médicamenteux

Le suivi d'un autre traitement médicament, quelle qu'en soit sa teneur, doit absolument être signalé au médecin. En effet, certains médicaments ne sont pas compatibles avec le lévonogestrel, notamment les anticonvulsifs. Ces derniers réduiront l'efficacité du Norlévo.

Avec d'autres contraceptions d'urgence

Il est indispensable de ne prendre aucune autre pilule d'urgence si on a décidé d'utiliser Norlevo comme contraception d'urgence. On citera surtout l'ulipristal acétate qui réduira à néant l'efficacité du lévonogestrel.