Arrêter de fumer avec Champix

Champix est un médicament formulé pour vous aider à arrêter de fumer. Un paquet du starter pack contient de la varenicline présenté sous forme de comprimé. C'est le format utilisé pendant les 12 semaines d'arrêt du tabac :

11 comprimés blancs de 0,5mg 14 comprimés bleus de 1mg

La varenicline est effectivement le principe actif qui a pour rôle de bloquer l'effet dépendant à la nicotine tout en réduisant les symptômes post-arrêt. Ces derniers se manifestent sous forme de dépression, de sautes d'humeur, d'insomnie, d'irritabilité mais également de difficulté à se concentrer, de frustration ou de colère.

Comment fonctionne Champix

C'est grâce à la varenicline qu'il contient que Champix arrive à vous faire oublier l'envie de fumer, en supprimant cette sensation plaisante après chaque bouffée de cigarette. En effet, après avoir rempli les poumons, la nicotine passe dans le sang et monte au niveau du cerveau pour être capturée par des récepteurs. Ensuite, les récepteurs renvoient une bonne dose d'endorphine provoquant cette sensation de bien-être et causant la dépendance. La varenicline remplace alors une grande partie de cette nicotine. Les récepteurs libèrent néanmoins une partie infime d'endorphine pour que le fumeur ressente cette même sensation pendant la cure de varenicline, d'où l'efficacité légendaire de la méthode.

Les effets notoires du traitement

Champix, en dépit de son efficacité, peut engendrer quelques effets indésirables qui s'estomperont progressivement. Vous pourrez avoir quelques troubles digestifs et avoir la tête lourde à cause du manque de nicotine. Ce qui est parfaitement normal. Vous vous sentirez fatigué et somnolent pendant les premiers jours. Si les effets notoires du médicament persistent au-delà d'une semaine, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Les contre-indications pendant la cure

Si vous avez déjà essayé différentes méthodes pour en venir à bout de la cigarette et qu'en dépit de vos efforts, vous en êtes au point de départ, essayez Champix et voyez la différence. Cependant, comme tous produits pharmaceutiques, il doit être utilisé avec précautions, d'où l'intérêt de prendre l'avis d'un médecin avant de commencer un traitement anti-tabac. En effet, il n'est pas conseillé si :

vous êtes allergique à la varenicline ou toute autre ingrédient de Champix.

vous souffrez d'une insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique.

vous êtes enceinte ou allaitez.

vous souffrez de problèmes mentaux (schizophrénie, anxiété, dépression, troubles bipolaires, etc…).

vous êtes épiléptique.

vous suivez un autre traitement médicamenteux.

La posologie usuelle antitabac

Comme tout traitement anti-tabac, l'idéal est de consulter un médecin avant la prise d'une quelconque substance. En effet, le dosage ne sera pas le même pour tous les médicaments. Une cure anti-tabac avec Champix dure 12 semaines :

1er-3ème jour : 1 comprimé blanc de 0,5mg. 4ème-7ème jour : 2 comprimés blancs de 0,5mg ; 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir. 8ème-14ème jour : 2 comprimés bleus de 1mg ; 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir. De la 3ème à 12ème semaine : 2 comprimés bleus de 1mg ; 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir jusqu'à la fin du traitement.

L'avantage de choisir Champix comme allié pendant votre sevrage est de pouvoir refaire la cure si vous retombiez dans la dépendance après la cure. Vous pouvez à ce titre rallonger votre traitement pour vous défaire entièrement de votre addiction à la nicotine.

N'oubliez pas de toujours ranger vos comprimés dans un endroit sûr à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Eloignez vos médicaments de la portée de vos enfants pour éviter tout risque d'empoisonnement.

Que faire en cas d'oubli

Si vous avez oublié de prendre votre dose de Champix, prenez-la dans les 6 heures. Autrement, passez directement la dose suivante à la même heure. Ne doublez jamais vos prises même en cas d'oubli.