Arrêter de fumer avec l’acupuncture

L'acupuncture se définit comme une discipline issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à utiliser des aiguilles spécialement conçues à cet effet en les piquant à des points bien définis du corps. Ces derniers se situent précisément sur les méridiens qui, concrètement, sont des lignes où l'énergie du corps se concentre. Le but est de réveiller tout l'organisme par la stimulation de certains organes ou de certaines fonctionnalités.

Vous pourrez alors, après quelques séances déterminées de ce traitement, retrouver un équilibre que vous pourriez avoir perdu à cause d'un manque d'activité physique, du stress, d'une mauvaise habitude alimentaire ou tout simplement de la routine.

Le cycle de la dépendance

Avant une dépendance totale au tabac, le fumeur prend des cigarettes bien souvent par envie ou par plaisir. D'un autre côté, l'influence de la société constitue un facteur prépondérant qui peut le pousser à prendre cette habitude, fumer.

Dans les faits, cette personne pense qu'elle est encore dans une période où elle peut aisément se passer de cigarette quand elle le veut. Pourtant, la nicotine inhalée fait peu à peu, mais sûrement son effet. Ainsi, les signes de dépendance apparaissent clairement.

La nicotine, une substance excitante, se dépose sur les cellules nerveuses et crée un besoin permanent à tous les niveaux et essentiellement dans le subconscient. Puis, le physique lui-même réclame incessamment le tabac à une dose de plus en plus importante.

Dans ces conditions, les plus fragiles deviennent très irritables et nerveux, occasionnant une atmosphère malsaine dans son entourage direct. Cette ambiance peut entraîner une tension qui augmente alors le besoin incontrôlé de fumer.

Si la personne en souffre au point de ne pouvoir se soulager qu'en absorbant la fumée émanant de sa cigarette, elle se trouve dans un état de dépendance totale. Ainsi, sortir de ce cercle infernal nécessite un traitement médical drastique.

Par ailleurs, les autres traitements sont assez difficiles à suivre dans la mesure où le désir reste omniprésent. L'effort de s'abstenir de fumer se compense alors par d'autres habitudes telles que la nourriture excessive ou des substituants qui, au bout du compte, se révèlent inefficaces car ils créent une autre forme de dépendance.

Au meilleur des cas, le métabolisme en déséquilibre subit une prise de poids, pouvant alors créer des malaises pour un déséquilibre du style de vie très probable. En somme, la méthode douce qu'est l'acupuncture vous épargne des maux et sacrifices inutiles tout en vous procurant des résultats rapides et palpables.

Le déroulement d'une séance d'acupuncture

Les quelques opérations à effectuer peuvent paraître dangereuses mais aux mains d'un spécialiste, vous n'en tirerez que du bien-être. Ainsi, l'acupuncteur, dans le langage commun, place ses instruments au niveau du visage et du nez. A cet effet, il utilise des aiguilles métalliques traditionnelles ou selon sa technique, celles conductrices de courant électronique léger telles que les ondes laser.

Si le tarif pour une séance varie selon le médecin traitant et le centre d'acupuncture, il peut avoisiner les 50 € en moyenne. Dans tous les cas, une attitude anti-cigarette s'insère entièrement en vous au bout de cinq de ces sessions extraordinaires, pas plus.

Néanmoins, vous devez réunir certaines conditions avant de poursuivre ce genre de traitement. Ainsi, vous devez prouver être âgé de 15 ans ou plus tout en étant motivé. Il vous est recommandé de vous faire suivre par votre médecin traitant ou encore un spécialiste, un tabacologue afin de viser le maximum d'efficacité.

En outre, votre volonté sera mise à l'épreuve et comme personne n'est à l'abri d'une rechute, il faudra vous armer de toute la patience nécessaire. En effet, les études empiriques confirmes la thèse selon laquelle c'est l'effort fourni qui enraye véritablement la dépendance si les séances d'acupuncture favorise le bien-être et contribue au succès de l'opération.