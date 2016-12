Les patchs ou timbres à la nicotine

Le patch ou timbre à la nicotine est un timbre qui se place sur la peau et qui diffuse dans l'organisme une certaine dose de nicotine. La pose d'un patch de nicotine ne nécessite aucune aide extérieure et n'a aucun impact sur l'organisme de la personne car la diffusion se fait à travers la peau.

Deux grands groupes de patchs qui sont les patchs de 24 heures et ceux de 16 heures. Les patchs de 24 heures s'utilisent dans la journée et pendant le sommeil tandis que celui de 16 heures doit être enlevé avant de dormir. Les doses de nicotine diffusées par les patchs sont très variées et peuvent aller de 5 à 21 milligrammes.

Les avantages des patchs à la nicotine

Les patchs à la nicotine constituent la meilleure solution pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer. En effet, s'ils sont utilisés efficacement, ils permettent de diminuer petit à petit la dépendance vis-à vis de la nicotine. Un traitement avec des patchs de nicotine sur une période de 8 à 12 semaines suffit généralement pour arrêter définitivement et met à l'abri des rechutes.

L'avantage du patch de nicotine réside dans la diffusion progressive de la nicotine qui demeure constante et durable dans le sang. Ce qui n'est pas le cas des autres substituts nicotiniques tels que les gommes ou les comprimés qui ont une action plus ponctuelle.

Le patch élimine les effets soudains du manque de nicotine comme les sautes d'humeur, le manque de concentration ou l'envie de fumer et c'est la raison pour laquelle il contribue considérablement à en supprimer ses effets sur l'organisme. Enfin, le port du patch peut aussi s'associer aux autres substituts sans que cela provoque des effets indésirables.

Utiliser efficacement les patchs à la nicotine

Une utilisation efficace du patch de nicotine s'impose pour vaincre définitivement cette mauvaise habitude de fumer et toute personne désireuse de le faire ou qui n'arrive pas à s'y décider peut avoir recours à cette méthode qui est considérée comme la plus efficace de toutes.

La durée du traitement qui est généralement comprise entre 8 et 12 semaines doit être scrupuleusement respectée. Le choix des patchs s'effectue en diminuant progressivement les doses de nicotine.

Au début du traitement, on utilisera les patchs à forte dose de nicotine dont le taux sera progressivement diminué pour permettre de cesser la dépendance à la cigarette.

Enfin, pour mieux utiliser le patch, il est conseillé de s'adresser à un médecin tobacologue pour que ce dernier puisse déterminer le meilleur traitement à suivre.