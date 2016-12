La cigarette électronique, un moyen de fumer sans tabac

La cigarette électronique a généralement la forme cylindrique, mais on trouve aujourd'hui sur le marché de nombreux modèles au look parfois extravagant. La cigarette électronique loongtotem, par exemple, n'a rien d'une cigarette et ressemble plutôt à un briquet, elle se caractérise notamment par une plus grande autonomie supportée par une batterie.

Tout comme les cigarettes classiques, certaines e-cigarettes sont jetables, c'est le cas notamment des modèles gamucci. Enfin, la cigarette électronique mini liberty se singularise par son équipement particulièrement innovant puisqu'un système de recharge a été conçu de manière à permettre au fumeur de réutiliser sa cigarette autant de fois qu'il le souhaite.

Une simulation quasi parfaite

Les cigarettes électroniques sont en général un peu plus longues que les cigarettes classiques, elles renferment un filtre qui contient une cartouche remplie de substitution au tabac et de liquide aromatique.

Les principaux ingrédients qu'on trouve dans une cigarette électronique sont le propylène glycol, la nicotine et l'arôme artificiel de tabac. L'évaporation du glycol permettra de retrouver la même fumée blanche qui sort d'une véritable cigarette lorsqu'on la fume et la présence d'une petite diode lumineuse fera office de combustion.

Enfin, un atomiseur aura pour rôle de mélanger le liquide contenu dans la cartouche avec l'air que vous inspirez. Quatre types de cartouches sont en vente, elles diffèrent par leur composition et donc par les substances qu'elles renferment. Vous choisirez votre cartouche en fonction de vos besoins et du dosage recherché.

D'une manière générale, chaque cartouche contient une certaine proportion d'alcool, d'eau, d'acide citrique, de menthol, d'essence, d'acide organique, d'agent anti-ocidatif et d'autres produits à base de butyl, isopentyl, lauryl, benzyl, methyl, ethyl, hexyl et geranyl.

Une alternative à la consommation de tabac qui reste encore à définir

Pour ceux qui voudront faire appel aux cigarettes électroniques pour se sevrer de tabac, la présence de nicotine dans leur composition sera déconseillée. Si les fabricants de cigarette électronique prétendent aujourd'hui que leur produit peut servir d'alternative crédible à une cigarette, il faut toutefois savoir que jusqu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a encore pu prouver ses dires ni l'efficacité d'un tel traitement.

Cependant, l'Organisation Mondiale de la Santé n'exclut pas la véracité d'une telle information et propose qu'on fasse davantage de tests pour vérifier les propos des fabricants de cigarettes électroniques. En revanche, elle réfute qu'un tel argument puisse être utilisé pour séduire les fumeurs et les inciter à acheter le produit.

Il s'avère que la cigarette électronique est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes sujettes aux maladies cardiovasculaires, aux jeunes et aux non-fumeurs.

En ce qui concerne sa commercialisation, la France demande à ce que les revendeurs soient particulièrement vigilants sur la pertinence de la notice technique et du mode d'emploi du produit.

Des analyses en laboratoires, supervisées par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), devront confirmer ou infirmer l'existence de risques encourus par le consommateur.

Les autres pays de la Communauté Européenne sont plus pointilleux et exigent que la commercialisation de la cigarette électronique soit sujette à une autorisation de vente stipulée par les législations compétentes.