Les livres scolaires pour soutenir la pédagogie

Dans le cas d'une rupture provisoire des stocks, les procédures de commande peuvent se compliquer et l'attente d'un arrivage peut être long. De plus, plusieurs ménages éprouvent de la difficulté à équilibrer leur budget annuel, en raison du coût élevé des ouvrages disponibles au niveau des points de vente classiques. Telle est, à chaque intersaison scolaire, la problématique qui se pose aux étudiants et aux parents qui sont toutefois dans l'impératif de s'octroyer des livres pour parfaire les études.

Les bourses offerts par les e-commerces

Il est indiscutable que la somme allouée aux manuels scolaires soit une certaine partie du budget familial, précisément dans le cadre de la préparation de l'année scolaire ou universitaire à venir. Leur acquisition nécessite un travail d'organisation et de recherche plus ou moins fastidieux, selon la nature des livres et le niveau d'études. Cela nécessite généralement un investissement financier et horaire non négligeable. Mais paradoxalement, la revente des livres usagés qui permet de recycler la bibliothèque familiale ou personnelle, s'avère difficile, avec le même degré de difficulté à trouver preneur, autant qu'à l'achat. Aussi, certains opérateurs e-commerce proposent des bourses aux livres scolaires parmi leurs activités. Ces sites ont comme objectif de mettre à la disposition du public un réseau qui facilite l'achat d'ouvrages scolaires neufs et d'occasion à des prix très compétitifs, et la reprise d'anciennes acquisitions en vue d'une revente. Par ailleurs, une bourse aux livres peut avoir une forme différente de celle adoptée par les sites commerciaux. Elle peut être initiée par un organisme approprié, à l'image de la FCPE qui opère au sein des lycées.

Le principe d'une bourse aux livres scolaires

L'e-commerce, en proposant des prestations convaincantes, est incontournable sur le marché des ouvrages scolaires. Le client peut accéder à un site spécialisé, en joignant la rubrique correspondant aux ouvrages scolaires, neufs ou d'occasion selon le besoin. Toutes les procédures de sélection et de commande s'effectuent en ligne, avec le maximum d'informations sur les produits en transaction, dont leurs prix et généralement leurs états respectifs. Les livres proviennent de particuliers ou de professionnels procédant à un déstockage et leur prix à la vente sont majorés d'une commission perçue par la librairie en ligne. Le délai de livraison à domicile est très court et la prestation est en parfaite conformité avec l'état descriptif des biens et permet un précieux gain de temps puisque l'acquéreur n'effectue aucun déplacement.

Le coût des ouvrages d'occasion est réputé nettement abordable sur ces sites, par rapport à celui pratiqué par les libraires ou les bouquinistes classiques. Par ailleurs, un système direct d'échanges peut être opéré, moyennant la déduction de la valeur de revente d'un ancien livre sur le prix d'une nouvelle acquisition. Pour la revente, le site propose un dispositif d'accueil précisant les modalités de transaction, notamment pour la réception des biens et la convention sur les tarifs.

Il existe une autre forme de bourse aux livres initiée par la FCPE, dont l'objectif final est la gratuité des ouvrages et l'accès de tous les élèves aux études. L'adhésion se fait au moyen d'un unique versement de 50 euros pour bénéficier des rabais sur les livres d'occasion et d'une remise systématique de 20 % sur les ouvrages neufs. Le fonctionnement général du système consiste en la reprise par la FCPE, au début du mois de juillet, des livres de l'année écoulée, suivie de la livraison et du paiement des commandes à la fin du mois d'août, ces dernières étant basées sur une liste préétablie par l'établissement d'enseignement. Il convient aussi de savoir que des mesures particulières d'aide à l'achat des livres peuvent être accordées aux familles nécessiteuses, par la voie d'un dossier conjointement constitué par la FCPE et l'assistante sociale du lycée.

Quelques sites de référence sur le marché français

Les opérateurs sur le Web, qui représentent aujourd'hui des références de la vente et l'achat de livres en ligne, permettent en moyenne une économie de plus de 80% sur le budget annuel consacrés aux manuels scolaires. Un site lancé en 2001 en tant que marché on-line de produits culturels et high-tech d'occasion, offre une multitude de livres scolaires par le biais de sa rubrique Bourse aux Livres scolaires, ouverte toute l'année. Au moyen d'un partenariat avec une librairie, il assure aussi la vente d'ouvrages neufs. Un autre site, opérationnel la même année que son homologue précédent, compte aujourd'hui plus de 2 millions de membres, avec ses 120 000 visiteurs par jour et ses 6 millions de produits culturels en ligne. L'accès aux livres s'effectue depuis la rubrique Livres/BD, par la sélection successive des sous-entrées « scolaire, universitaire » et "maternelle primaire, collège lycée et universitaire". La recherche peut s'effectuer aussi par une insertion directe du titre de l'ouvrage. Par ailleurs, un autre site communautaire est en plein lancement de sa rubrique vente, achat et échange de manuels spécifiquement destinés aux étudiants. Avec ses statistiques provisoires de 250 étudiants inscrits et plus de 800 livres en circulation, il justifie son qualificatif de bourse aux livres en ligne, gratuite par l'inexistence de commission sur toutes les transactions.