Chirurgie esthétique des seins, tout ce qui peut être fait

En présence de seins jugés trop petits, beaucoup de femmes demandent à subir une chirurgie d'augmentation mammaire. Pour cela, la chirurgie esthétique servira notamment à mettre en place un implant ou des prothèses mammaires.

L'augmentation mammaire

C'est une enveloppe en élastomère de silicone remplie de liquide physiologique ou de gel de silicone. Généralement, aucun âge limite n'est requis pour subir une telle intervention.

Dès la fin de la puberté, il est donc théoriquement possible d'implanter une prothèse mammaire. Par ailleurs, la pose d'implant mammaire reste le seul moyen de reconstruction suite à un cancer. Seule la capacité de la patiente à supporter une anesthésie générale conditionne la faisabilité de l'intervention.

Quant à la taille de la poitrine, il est fortement recommandé de consulter le chirurgien pour déterminer celle est la mieux adaptée à votre morphologie. En moyenne, l'intervention dure entre 1 et 2 heures. Après une chirurgie d'augmentation mammaire, 24 à 48 heures d'hospitalisation sont indispensables suivies de 8 à 10 jours de convalescence.

Une telle chirurgie coûte entre 3 500 et 5 000 euros. Il existe une prise en charge de l'assurance maladie pour les cas de reconstruction après cancer ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il s'agit d'une simple chirurgie esthétique.

Concernant les implants utilisés, il est à savoir que ceux-ci ne présentent aucun risque pour la santé puisque la majorité des études effectuées démontrent que le corps humain tolère plus ou moins bien la silicone.

La réduction mammaire

Si pour d'autres, le volume du sein n'est pas satisfaisant, pour certaines, c'est un handicap. En effet, il y a des femmes qui présentent des seins trop volumineux. La taille de la poitrine constitue alors une surcharge pondérale qui entraîne des douleurs dorsales. Dans ce cas, une chirurgie de réduction mammaire est recommandée pour soulager la patiente.

Une intervention de ce genre est caractérisé comme une simple chirurgie esthétique sauf s'il nécessite le retrait de 300 grammes par sein. Si ce dernier cas se présente, alors il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Ce type de chirurgie est praticable dès l'âge de 16 ans mais pour limiter les complications, il est conseillé de l'effectuer le plus tôt possible.

Il en résulte des cicatrices autour de l'aréole et dans le sillon sous le sein en forme de T inversé. Lors de l'intervention, le chirurgien peut enlever autant de volume qu'il faut tout en veillant à ce que le résultat soit en harmonie avec la silhouette de la patiente et que l'aréole et les mamelons aient l'air naturel.

En général, une mammoplastie de réduction dure entre 2 et 3 heures et nécessite entre 48 et 72 heures d'hospitalisation. Par ailleurs, après l'intervention, le port de soutien gorge en permanence pendant un mois est indispensable. En plus, 15 à 21 jours d'arrêt de travail est requis.

Une chirurgie de réduction mammaire présente des résultats appréciables, seule l'évolution des cicatrices reste imprévisible. En moyenne, ce type d'intervention coûte entre 2 500 et 5 000 euros s'il s'agit d'une chirurgie purement esthétique.

Le lifting des seins

Il existe un troisième type de chirurgie esthétique des seins. Il s'agit de la correction de manière chirurgicale d'une ptose mammaire. Cette dernière se définit comme la chute des seins ce qui provoque un inesthétisme au niveau de la poitrine.

Un lifting des seins est alors recommandé pour remodeler la poitrine et ainsi retrouver une silhouette plus harmonieuse. Après un lifting des seins, on remarque souvent des cicatrices autour de l'aréole et dans le sillon sous le sein. Une telle intervention est faisable dès l'âge de 17 ans.

Une chirurgie de lifting du sein dure en moyenne 2 heures et sera suivie de 2 jours d'hospitalisation et de 15 à 21 jours d'arrêt de travail. Le coût de cette intervention varie entre 3 000 et 4 500 euros. Avec une prise en charge, 1 500 à 3 000 euros de complément d'honoraires sont à prévoir.