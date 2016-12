Amincissement du ventre et chirurgie esthétique

Cette extraction de graisses n'a pour autant pas comme visée première de pallier à une surcharge pondérale mais bien de « relooker » et d'améliorer la silhouette de la personne à des fins esthétiques. Car le patient n'est pas en mesure d'exiger du chirurgien que tous les amas de graisse indésirables soient enlevés par liposuccion en effet, cette méthode ne s'utilise que sur des petites ou moyennes surfaces du corps. Qui plus est, elle ne pallie pas aux problèmes tel que cellulite. Et selon l'ampleur de l'intervention et l'importance de l'amas graisseux, le patient subira une anesthésie générale ou locale.

L'intervention débute par l'injection de micro-solutions liquides qui dispersent les cellules graisseuses de l'amas en formation. Ensuite, le chirurgien effectue de petites entailles par lesquelles il aspirera les tissus de graisse avec une sorte d'aspirateur. Il lui faudra ensuite recoudre les incisions et panser le tout, et cela sans que des cicatrices soient visibles à l'œil nu.

Selon l'ampleur de la couche de graisse à aspirer, l'intervention peut durer entre une demi-heure et deux heures de temps. En général, vous ne serez hospitalisé que 24 heures durant, après quoi vous reprendrez la vie normale tout en étant en convalescence pendant au moins une semaine.

Prenez toutefois garde à ne pas vous exposer au soleil ni à faire du sport le premier mois qui suit l'opération, et surtout soyez attentif aux œdèmes qui pourraient surgir de la zone cicatrisée car dans de rares cas, cela peut entraîner des complications.

En tout cas, votre corps ne s'adaptera parfaitement à la nouvelle restructuration de votre tissu abdominal que quelques mois après l'intervention.

L'abdominoplastie

Autre méthode pour amincir et raffermir votre paroi abdominale, l'abdominoplastie est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de redonner aux femmes ou aux hommes dont l'esthétique du ventre a été abîmée par un excès de poids ayant relâché la paroi abdominale, ou bien par des grossesses à répétition ou avec césarienne, une silhouette plus agréable.

Il s'agit alors de sectionner la couche de graisse qui abîme la tension du tissu abdominal et de restructurer la répartition graisseuse du ventre en utilisant les couches de peau saine.

Mais le chirurgien doit opérer au préalable un bilan afin de diagnostiquer et localiser la surcharge pondérale, et il faudra également évaluer le profil dermatologique du patient mais aussi et surtout sa morphologie abdominale. En effet, il arrive parfois qu'une intervention plus poussée soit requise afin de rétablir les formes anatomiques normales de l'abdomen. Dans ce cas, la plastie est de mise et sera la plupart du temps répartie en deux interventions successives séparées par au moins 12 mois.

Une anesthésie générale ou locale sera ainsi obligatoire. L'ampleur de cette intervention chirurgicale est telle qu'il faudra au moins trois semaines de repos. Ayant comme point commun avec la liposuccion l'aspiration de l'amas graisseux grâce à d'infimes incisions pratiquées au dessus du pubis, l'abdominoplastie s'en distingue d'une part par le fait que celle-ci sépare la peau de la couche lipidique et retravaille la tension des muscles abdominaux relâchés, et d'autre part la peau saine est restructurée et repositionnée de façon à ce que vous ayez un ventre juvénile.

Notez toutefois que de sérieuses complications sont à prévoir selon votre état de santé, selon votre période de repos : il peut s'agir d'hématomes ou d'embolie pulmonaire.

La morpholiposculpture

Contrairement à la méthode par liposuccion, la morpholiposculpture permet d'endiguer les cellulites et toutes formes de dépôts lipidiques indésirables. Cette nouvelle technologie a pour mérite de se soucier de l'esthétique du tissu cutané après intervention.

Également appelée « lipoadipectomie », la morpholiposculpture est une technique innovante dont la particularité est de se pratiquer sur plusieurs séances qu'il faudra espacer d'au moins sept jours, étant entendu qu'une séance durera trois quarts d'heure.

Le chirurgien préconisera notamment avant l'intervention une alimentation très faible en apport lipidique et il faudra vérifier la quantité lipidique dans le sang.

Ensuite, le spécialiste devra vous indiquer les contre-indications de l'intervention, alors si vous êtes enceinte, si vous êtes hémophile, si vous présentez un taux de cholestérol élevé ou si vous avez un métabolisme symptomatique, la morpholiposculpture vous est déconseillée. Mais si tel n'est pas le cas, cette technique ne nécessitant pas de chirurgie conviendra parfaitement.

La première étape de l'intervention est basée sur la « cryofixation » de la région graisseuse, c'est-à-dire qu'on la refroidit pour diminuer le calibre des vaisseaux sanguins et pour anesthésier la zone graisseuse.

La seconde étape sera l'injection de liquide hypoosmolaire dans les cellules de graisse afin de provoquer une vasodilatation extrême et l'éclatement consécutif de ces mêmes cellules.

Ensuite, un traitement aux ultrasons permettra de finaliser l'éclatement des cellules graisseuses, après quoi vous subirez une lipostabilisation.

Les méthodes par Ultrashape et Liporéduction

La méthode par Ultrashape détruit les couches adipeuses incongrues un utilisant les ultrasons à usage thérapeutique. La précision de cette méthode est telle que seuls les tissus à traiter sont touchés par celle-ci et ce, grâce à un système optique très sophistiqué.

L'avantage de cette méthode est sans doute l'absence de chirurgie plastique. Elle s'adresse notamment aux personnes ayant une légère surcharge pondérale, par contre elle est contre-indiquée pour les femmes en état de grossesse, les personnes présentant un dysfonctionnement du métabolisme lipidique.

Lors de l'intervention proprement dite, le chirurgien appliquera une lotion sur la partie lipidique à traiter puis il émettra les ultrasons d'après un système de guidage électronique. La destruction des adipocytes par les ultrasons ne sera visible et définitive qu'après 1 mois environ.

Quant à la Liporéduction, il s'agit d'un système de traitement des amas graisseux par rayons infrarouges. Ces derniers vont permettre de désintégrer les cellules adipeuses en empêchant certains récepteurs de stocker les lipides dans les adipocytes. Il est essentiel par la suite de refroidir les régions traitées et de poursuivre le traitement par l'injection de liquide hypoosmolaire et par l'utilisation d'ultrasons.