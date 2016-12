Arrêter de fumer tout en gardant la ligne, un défi quotidien

La dépendance à la cigarette peut avoir plusieurs causes. Certains sont devenus fumeurs à force de vouloir faire comme les autres. Ils ont généralement débuté dans leur jeunesse. Ils sont devenus par la suite dépendants de la cigarette.

Pour d'autres, fumer leur permet de faire face au stress. Plus ils sont stressés, plus ils fument. La cigarette est aussi une échappatoire pour ne plus penser aux problèmes. Une autre cause à considérer, c'est que fumer chez certaines personnes, est devenu une habitude.

Par exemple, on fume au saut du lit, après le repas, pour réfléchir, ou simplement quand on fait la fête entre amis. Le fumeur devrait donc connaître ce qui le pousse à allumer une cigarette pour mieux les éviter, ensuite qu'il peut envisager d'arrêter. Partant de cette décision, il n'aura plus qu'à user des moyens pour atteindre son objectif, tout en gardant son poids normal.

Comment garder la ligne tout en arrêtant de fumer ?

Il faut accompagner les mesures prises pour arrêter de fumer, par une bonne hygiène de vie. Le sport est l'un des meilleurs remèdes contre le gain de poids. Il n'est pas nécessaire de pratiquer des sports violents.

La marche, la gymnastique, la natation, l'aérobic sont des exemples tout simples. Pour oublier la cigarette, il ne faut jamais succomber au grignotage. Il ne faut pas non plus se plier à un régime alimentaire trop strict.

Des repas équilibrés, si possible à des heures régulières, suffisent à combler les besoins quotidiens. Pour composer les menus, on peut consulter un diététicien, à défaut, on peut s'informer en lisant ou sur internet. L'essentiel c'est de faire preuve de bons sens.

Il conviendrait toutefois de limiter les sucreries, les fritures, les pâtisseries et les boissons gazeuses que de nombreux fumeurs ont l'habitude de consommer pour oublier leur envie de fumer. L'idéal serait de les supprimer, surtout si on est de nature à grossir facilement.

On doit donner une place importante aux fruits et légumes, aux céréales. Il faut aussi boire fréquemment, mais bannir les boissons alcoolisées. Le sel et le sucre doivent être ajoutés avec modération.

L'erreur à ne pas faire c'est de sauter l'un des trois principaux repas. Il faut seulement prendre un petit déjeuner consistant, un déjeuner sans excès et un dîner léger. En cas d'envie d'un petit goûter, on peut manger un fruit ou un laitage pour un en-cas dans l'après-midi. Il faut aussi éviter de consommer certains produits d'amaigrissement, sans avis médical préalable.

Le sommeil ne doit pas être négligé car souvent, pendant la période de sevrage, le patient a toujours envie de dormir. Il faut donc essayer de se coucher d'une façon régulière et pendant une durée suffisante.

Pour éviter les rechutes, il n'y a pas de formule toute faite. Le plus dur c'est que pour ne pas succomber à la tentation de recommencer à fumer, on ne peut compter que sur soi-même et il faut apprendre à gérer le stress.

Pour résister, on doit donc prendre le temps de se relaxer et le plus important, c'est de garder un mode de vie sain et d'adopter une alimentation bien équilibrée pour éviter le surpoids, après avoir arrêté de fumer.

Comment peut-on arrêter de fumer ?

Quand on veut arrêter de fumer, la première chose à retenir c'est que tout se passe dans la tête. Quelle que soit la raison qui incite à la cigarette, la meilleure chose à faire est d'aller consulter un spécialiste. Ce dernier peut prescrire la méthode la plus efficace.

Généralement, la plus utilisée est le patch à nicotine. Pour pouvoir tenir pendant le traitement, on pourrait suivre certaines techniques toutes simples. Il suffit de faire une analyse personnelle, en dressant une liste de toutes les situations qui tentent de fumer.

Ensuite, on peut chercher un substitut à la cigarette. Dans le cas d'une mauvaise habitude, on peut sucer des pastilles à la menthe ou croquer une pomme. Quand on travaille, on peut remplacer la cigarette par une bouteille d'eau minérale bien mise à portée de main.

Dans les lieux publics, il faut toujours fréquenter les zones « non fumeurs ». Il faut éviter les soirées, sinon lors des sorties, il faut apprendre à se maîtriser et faire savoir aux autres qu'on est sur la bonne voie, pour arrêter de fumer.

On peut aussi essayer de calculer les dépenses engagées dans les cigarettes. Avec le montant de la somme, on peut faire des économies, s'offrir un cadeau ou faire plaisir à ses proches.