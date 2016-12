La climatisation réversible, une température idéale été comme en hiver

Habituellement, les ménages s'investissent dans l'achat d'un climatiseur pour se prémunir à la chaleur étouffante de l'été. Et dès l'arrivée de l'hiver, l'appareil ne sert plus rien grand-chose puisqu'on est contraint d'investir de nouveau dans l'achat d'un chauffage.

Le climatiseur réversible est un appareil qui fait office de climatiseur classique en été et un chauffage en hiver. Il est surtout adapté pour les foyers situés dans des régions ne connaissant pas un hiver avec un thermomètre en dessous de zéro. Toutefois, on peut très bien utiliser ce type de climatiseur dans les zones très froides juste en l'associant avec un chauffage d'appoint.

Quant à l'installation de ce type d'appareil, elle ne nécessite pas un grand aménagement de la structure de la maison. En effet, une seule unité est à installer à l'extérieur de la maison et on distribue la chaleur ou le froid dans chaque chambre à l'aide d'un système de conduite facilement camouflable. Ainsi, on peut installer un climatiseur réversible sans trop toucher à l'harmonie des décorations intérieures ou extérieures de la maison.

Fonctionnement d'un climatiseur réversible

En été, le climatiseur réversible fonctionne comme un climatiseur classique. Il évacue la chaleur d'intérieur pour la remplacer avec l'air froid provenant de l'environnement extérieur. Il fonctionne ainsi comme un réfrigérateur en captant l'air extérieur, mettant celle-ci en contact avec du liquide frigorigène et l'évacue dans les canaux de distribution.

En hiver, un climatiseur réversible marche comme une pompe à chaleur aérothermique ou géothermique. Il capte la chaleur extérieure pour la comprimer afin d'atteindre une certaine température avant de l'évacuer ensuite dans les circuits de distribution. Le condensateur de l'appareil se transforme ainsi en évaporateur, ce qui garantit une chaleur constante et continue. Néanmoins, pour optimiser l'économie d'énergie, le climatiseur réversible est équipé d'un thermostat, dès que la température voulue est atteinte l'appareil s'éteint automatiquement.

Par ailleurs, l'intégration de la technologie Inverter permet d'améliorer l'économie d'énergie. En effet, avec cette technologie, l'écart de température est imperceptible puisque dès que la température ambiante diminue, l'appareil redémarre pour alimenter la pièce avec de la chaleur stockée dans le compresseur. Le manœuvre inverse est aussi possible puisque dès que la chaleur intérieure monte, l'appareil évacue instantanément la chaleur et surtout l'humidité.

Les principaux atouts d'un climatiseur réversible

L'avantage indéniable d'un climatiseur réversible est sans doute l'économie d'énergie gagnée pendant son utilisation. En effet, ce type de climatiseur possède un Cop (Coefficient de Performance) nettement en dessus que les autres climatiseurs ayant une fonction rafraîchissante.

Avec 1 KW d'électricité consommée par le compresseur, un climatiseur réversible fournit jusqu'à 4 KW de chaleur. Son autre avantage majeur c'est la facilité d'installation. De nombreux climatiseurs réversibles proposés sur le marché sont de type multisplit permettant la climatisation et le chauffage de plusieurs chambres d'une habitation. Il suffit d'installer une unité principale à l'extérieur de la maison et des petites unités sont à poser dans chaque chambre.

L'utilisation d'un climatiseur réversible est aussi très simplifiée puisqu'il suffit de programmer la fonction voulue et l'ensemble électronique de l'appareil l'exécute. On peut ainsi avoir des températures inégales dans chaque chambre puisque le besoin de fraîcheur peut être différent dans la salle de séjour et dans la chambre à coucher.

Dans tous les cas, un climatiseur réversible garantit une température ambiante et permanente contrôlée électroniquement. L'appareil est moins bruyant, ce qui évite le réveil nocturne lorsqu'il redémarre automatiquement pour s'approvisionner en énergie.