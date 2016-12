Pilule du lendemain EllaOne

La pilule de lendemain EllaOne est un comprimé contraceptif ayant pour rôle de retarder l'ovulation pour empêcher une grossesse non désirée. Elle contient de l'ulipristal acétate qui repousse la libération de l'ovule des ovaires afin d'éviter une grossesse après une relation sexuelle non protégée. Si vous êtes dans cette situation, prenez l'unique comprimé oralement avec un verre d'eau au plus tard dans les 5 jours qui suivent le rapport sexuel. Le cas échéant, la pilule ne sera d'aucune efficacité.

Ce que vous devez savoir sur EllaOne

Notez bien qu'en prenant EllaOne en parallèle avec vos pilules contraceptives pour cause d'oubli, la décharge d'hormones risque fortement de bouleverser votre cycle menstruel. Par conséquent, vous serez obligée de recommencer la prise de votre contraception habituelle mais dans l'idéal, utilisez des méthodes ponctuelles plus appropriées comme les préservatifs pendant vos relations sexuelles. Dans le cas où votre plaquette contraceptive est sur le point d'être terminée, commencez en une nouvelle sans attendre. Autrement, continuez à prendre l'actuelle plaquette s'il vous reste encore plusieurs pilules à prendre. Référez-vous au guide de posologie qui accompagne votre plaquette. Sachez également qu'il demeure un risque infime que vous tombiez enceinte malgré la pilule du lendemain. Si vos règles tardent à revenir (au bout de plus de 5 jours après la prise du comprimé Ella-one) faites un test de grossesse. En cas de doute en dépit de vos règles, refaites un test 3 semaines après le rapport sexuel non protégé pour être fixée sur une éventuelle grossesse. Si vous souffriez d'une quelconque douleur abdominale ou que vous constatez que vos règles ne sont pas normales, contactez un médecin pour déceler une grossesse ectopique dans les meilleurs délais.

La conduite à tenir en cas de traitement parallèle

EllaOne peut ne pas être efficace à cause d'un traitement médicamenteux parallèle comme les thérapies anti-tuberculiniques, les traitements antiépileptiques ou encore les antiacides.

Quels sont les effets notoires ?

Il peut arriver que vous souffriez de certains effets notoires liés à la prise de Ella-One. Les troubles notoires possibles sont notamment :

les maux de tête.

les nausées.

les vomissements.

un saignement anormal.

Si vous vomissez au bout de moins de 3 heures après avoir pris le compris Ella-One, vous devez absolument reprendre un autre comprimé ou utiliser une alternative contraceptive.

EllaOne au-delà de la contraception d'urgence

EllaOne n'est en aucun cas conçu en office de contraception régulière. Cependant, vous avez le choix parmi une multitude de méthodes contraceptives pour ne citer que les pilules contraceptive, les implants, les préservatifs ou encore les diaphragmes. Par ailleurs, vous ne pouvez pas prendre Ella-One deux fois de suite dans un même cycle menstruel. Elle ne peut pas arrêter une grossesse déjà en cours. De même, Ella-One ne vous protège par contre les IST et les MST.

Existe-t-il d'autres types de contraception ?

La contraception d'urgence est généralement déconseillée pour une utilisation régulière en raison de la quantité d'hormone émise dans votre organisme, qui risquerait de chambouler votre cycle menstruel. Ainsi vous est-il conseillé de consulter un médecin pour définir la meilleure méthode contraceptive. Sachez qu'effectivement il existe divers moyens de se protéger contre une grossesse non désirée pour ne citer que les pilules contraceptives et les DIU. De même, votre médecin sera amené à vous faire faire un bilan de santé avant de prescrire une pilule contraceptive sur le long terme. La prescription médicale dépend également de votre situation, si vous avez déjà rencontré des problèmes pour tomber enceinte, si vous êtes déjà mère ou si vous souhaitez faire un enfant mais pas dans l'immédiat. Les doses d'hormones dans les pilules n'étant pas toutes les mêmes pour chaque marque, il convient par conséquent de toujours demander l'avis d'un médecin pour être sure de votre démarche.