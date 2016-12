Le coffret cadeau, c’est quoi ?

Face au rythme de vie actuel, le concept du coffret cadeau permet d'économiser sur le temps à passer en magasin. Il n'est plus question du cadeau le plus convenable qu'on a à offrir, il suffit de déterminer les centres d'intérêt de son destinataire, le thème qui pourrait l'attirer, le prix du cadeau, et le tour est joué.

Offrir un coffret cadeau, c'est donner des moments de plaisir à son destinataire. Le concept concerne surtout le secteur des services qui se classent sous des thèmes différents. Son fonctionnement est simple : par exemple, en choisissant un coffret aventure, on offre à quelqu'un le choix entre sauter à l'élastique, ou conduire une voiture de course, ou un tour en montgolfière ou en hélicoptère…, avec la possibilité d'allier plusieurs activités, selon le prix du coffret. Plusieurs thèmes sont proposés et les sujets les plus en vogue touchent notamment le bien-être, l'aventure, la gastronomie, le sport, les voyages, les week-ends, et d'autres encore. Dernièrement, la tendance bio et écolo ont également fait leur apparition. Entre autres, les périodes de fête, telles que noël, nouvel an, fêtes des mères, etc., ne manquent pas de faire l'objet de coffret cadeau spécial.

Choisir un coffret cadeau

L'avantage du coffret cadeau réside dans la facilité de choix qu'il présente. Seuls, quelques critères sont à considérer pour en offrir. Il s'agit entre autres de bien connaître son destinataire et ses goûts. Quand les préférences du bénéficiaire ont été définies, le choix de la thématique constitue l'étape suivante. Par ailleurs, il est à noter que le coût d'un coffret cadeau est très variable. Les fourchettes de prix sont souvent très larges, pouvant aller de 30 à 500 euros, suivant le nombre et la durée des prestations offertes. De ce fait, le budget du cadeau ne devrait pas poser de problème, il est toujours possible de trouver un bon coffret à bon prix. Bref, le concept du coffret cadeau attire aujourd'hui les engouements, grâce à son côté pratique et original. Avec les innovations et des thèmes plus vastes, choisir un coffret cadeau devient maintenant l'option la plus commode quand il s'agit d'offrir un présent à son entourage.

Coffret cadeau : une amélioration du droit à la protection de ses détenteurs

A ses débuts, le concept du coffret cadeau avait présenté certaines mauvaises surprises, dont l'impossibilité de réservation, des services de moins bonne qualité, des suppléments à payer, etc... Aujourd'hui, les acteurs des coffrets cadeaux font de leur mieux pour encadrer leurs prestataires et améliorer par la même occasion leurs offres.

Des services de contrôle qualité sont mis en place pour limiter et réduire les déceptions des consommateurs. Ainsi, si auparavant, aucune mesure n'était possible contre les écarts flagrants entre les descriptions faites dans les catalogues et la qualité des prestations offertes, aujourd'hui le détenteur du coffret cadeau peut demander à se faire dédommager par son éditeur. Par ailleurs, de nombreuses dispositions ont été prises pour mieux protéger le droit des détenteurs de coffret cadeau, et ce, dans le but de satisfaire encore plus les clients de cette nouvelle tendance.