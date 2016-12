Assurance pour animaux domestiques

Les animaux de compagnie méritent notre considération et à ce titre, ont droit à une assistance quand ils sont malades ou quand ils ont un accident. C'est cette raison qui a incité les compagnies d'assurance à inventer l'assurance pour animaux. C'est un moyen de leur assurer une couverture en cas de maladie, d'accident qu'ils ont subi ou provoqué. Notons que les compagnies d'assurances ne remboursent pas les dégâts causés ou subis par un animal errant.

L'assurance responsabilité civile

L'assurance responsabilité civile peut couvrir les dégâts causés aux tierces personnes par nos animaux domestiques. Toutefois, cette assurance n'est pas souscrite au nom de l'animal, mais à celui de son propriétaire. Les actes commis par les animaux sont considérés comme étant de nos responsabilités. Ainsi, notre souscription responsabilité civile permet de rembourser les dommages qu'ils peuvent faire subir à d'autres personnes.

La race des animaux (Staffordshire, Rottweiler, Boer-Bull, Pittbull, Tosa, ...) à assurer doit être définie ainsi que le genre (chiens d'attaque, chiens de garde et de défense). L'inclusion de l'animal est effectuée par l'assureur, avec les preuves de possession et à la suite de cette inclusion, la compagnie rembourse les dommages subis ou provoqués.

Il est également possible d'inclure l'animal dans le contrat d'assurance multirisques habitation, mais les clauses sont définies par les compagnies. Dans certains cas, les compagnies d'assurance couvrent les frais de garde de l'animal en cas d'hospitalisation du propriétaire. Selon la souscription, elles peuvent aussi assurer le rapatriement si le pays est inscrit dans le registre agréé par la compagnie.

Assurance accident et chirurgie

Comme la sécurité sociale des êtres humains, l'assurance accident et chirurgie des animaux à quatre pattes est une prise en charge des consultations, des soins médicaux, des opérations chirurgicales, des achats pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation. Les frais d'analyses en radiographie et autres examens de laboratoires, la garantie euthanasie, le transport (ambulance animalière) sont aussi remboursables.

Pour être recevable, la demande de remboursement des frais chirurgicaux doivent être accompagnée de pièces justifiant des analyses qui ont été effectuées 48 heures avant l'opération. La vaccination, le tatouage, la stérilisation, la castration, les prothèses dentaires, les appareils auditifs, les opérations esthéthiques et les aliments ne sont pas pris en charge par l'assurance.

Comment souscrire un animal domestique à quatre pattes à une compagnie d'assurance ?

L'assurance chien et chat s'adresse aux animaux de plus de 3 mois. Un tatouage ou une puce électronique identifie l'animal. Par ailleurs, l'animal à inclure dans une assurance doit être déclaré officiellement à la mairie.

Les pièces nécessaires à l'adhésion sont la carte d'identification, le carnet de vaccination et éventuellement un certificat de stérilisation pour quelques catégories.

Cette souscription n'est valable que dans les régions françaises, métropolitaines, en Suisse et dans quelques pays de l'Union Européenne dont la liste est diffusée par les compagnies d'assurance.

La souscription pour un animal de compagnie et un animal professionnel sont différentes. Ce qu'on entend par professionnel, ce sont les animaux qui travaillent pour les sociétés de gardiennage, ceux de la police et de la gendarmerie, et les animaux acteurs de cinéma. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils doivent tous être vaccinés avant d'être affiliés.

Le montant du remboursement varie en fonction du plafonnement de la prime d'indemnisation. Il existe des formules à 100% et à 50% et les propriétaires choisissent celle qui leur convient, en matière de service ou de budget. La demande de remboursement (feuille de soin et facture détaillée) est déposée le plus tôt possible, et le remboursement est effectif entre 30 et 120 jours à partir de la date de dépôt.

L'assurance chien et chat nécessite qu'on regarde de près les clauses du contrat. Avant de prendre la décision définitive pour une compagnie, demandez conseil et éclaircissez tous les points qui sont flous. Le propriétaire de l'animal à assurer doit être majeur, avoir un casier judiciaire net.